Умер популярный азиатский актер Чхве Чон У

Умер известный азиатский актер Чхве Чон У, причина смерти не разглашается
Ушел из жизни Чхве Чон У, южнокорейский актер театра, кино и ТВ, известный главным образом по десяткам второплановых ролей.
О смерти исполнителя сообщает Koreaboo со ссылкой на Bless ENT, агентство, занимавшееся делами артиста.
Причина и детали в публикациях не разглашены.
Чхве Чон У родился в 1957 году - в феврале ему исполнилось 68 лет. Карьеру начал в театре, дебютировав в 1983-м.
Снимался с середины 1990-х: "Луна", "Выкуп", "Время Ккок Ту", "Империя закона", "Алиса", "В тумане", "Изменишь мне - умрешь!"
Также на счету У не менее 1000 эпизодов дорам.