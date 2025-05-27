Арбенина рассказала о трудностях на съемках сериала «Обоюдное согласие»

Певица Диана Арбенина заявила, что у нее возникли трудности на съемках второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором она сыграла одну из главных ролей. Об этом она рассказала, получая награду третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров за победу в номинации «Открытие года».

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По словам артистки, ей было сложно запомнить текст роли. Кроме того, Германика просила ее раздеться в кадре, что застало певицу врасплох.

«Германика, если ты меня сейчас слышишь, Лера, я не жалею, что я не разделась», — отметила Арбенина со сцены.

В свою очередь Германика в Telegram-канале уточнила, что ссора на съемках произошла потому, что ее просьбы, как режиссера не выполнялись. Она подчеркнула, что обычно контролирует каждое движение на съемочной площадке, и отказ Арбениной от отдельных сцен вызвал у нее недоумение.

Ранее сообщалось, что награды за лучшую мужскую роль третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров был удостоен Артем Быстров за фильм «Лихие». Карину Разумовскую («Трасса») наградили за лучшую женскую роль, напоминает «Радиоточка НСН».