Умерла актриса и певица Тайна Элг

Ушла из жизни Тайна Элг, американская и финская актриса кино, театра и ТВ, танцовщица и певица, звезда "золотого века" Голливуда, лауреат "Золотого глобуса".

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Элг родилась в 1930 году в Хельсинки и скончалась там же - в доме престарелых. 9 марта ей исполнилось 95 лет.

Родители - пианисты, отец-финн и русская мать.

На экране впервые появилась еще ребенком, в 1941-м, вторая роль - в 1945-м. В 1950-х артистка подписала контракт с MGM.

В ее фильмографии - порядка полусотни пунктов, самая известная работа - картина Барбры Стрейзанд "У зеркала два лица", собравшая мощный каст. Плюс - "Она написала убийство", "Кровь и честь: Молодежь под Гитлером", культовый "Геркулес в Нью-Йорке" с Шварценеггером (Немезида), "мыльная опера" "Путеводный свет".

Пометка о кончине Тайны появилась в ее профиле на IMDb.