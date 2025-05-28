В Сети обсудили одно из ярких перевоплощений Тома Круза ради роли

Актёр мечтает вернуться к своему культовому персонажу. Том Круз — это не только «Миссия невыполнима», а ещё и «Солдаты неудачи». На днях артист заявил, что готов снова сняться в образе Леса Гроссмана. На этом фоне в Сети вспомнили невероятное перевоплощение Круза ради этой роли.

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Не слишком ровный нос, лысина и проблемная улыбка — в этом неидеальном, но харизматичном персонаже действительно в своё время скрывался красавчик Том. Теперь поклонники гадают, на какие жертвы артисту придётся пойти, чтобы перевоплотиться в Леса версии 2025 года.