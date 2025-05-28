Умер советский актер Михаил Каминский

26 мая ушел из жизни Михаил Каминский, советский и узбекистанский актер театра и кино, режиссер и театральный деятель.

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Каминский родился в 1953 году. В 1980-м окончил Театральный институт имени Островского. Был актером Русского ТЮЗа, Ташкентского русского театра имени Горького.

Михаил Каминский - один из основателей театра "Ильхом", с 1998 года являлся художественным руководителем ташкентского театра "Аладдин", с 2022-го - руководитель актерской мастерской в Ташкентском филиале ВГИКа. Заслуженный артист Узбекистана.

Как актер снимался с 1980-х: "Прощай, зелень лета…" (дядя Изя), "Кто ты такой?", "Полуночный блюз" (Алекс, главная роль), "В Багдаде всё спокойно", "Шайтанат - царство бесов" (криминальный авторитет Георг), "Транзит для дьявола" и другие проекты. Выступил сорежиссером комедии "Робинзон Кузи".

Некролог артиста опубликован на сайте театра "Ильхом".