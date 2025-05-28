Умерла звезда фильмов Клинта Иствуда и «Коломбо»

Умер Джеймс МакИчин, актер кино и ТВ, сценарист, продюсер, автор песен Отиса Реддинга и один из самых известных экранных полицейских США.

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МакИчин снимался с 1960-х, в его фильмографии - порядка 120 пунктов: лейтенант Брок в линейке "Перри Мейсон", серия "Коломбо", "Диагноз: Убийство", "Тайны отца Даулинга", "Мэтлок", "Она написала убийство", "Ти.Дж. Хукер", "Блюз Хилл-стрит", "Самурай" (1979-го, с Джо Пенни), "Шестое чувство" (сериал 1970-х) и четыре ленты с Иствудом - "Сыграй мне перед смертью", "Блеф Кугана", "Как ни крути - проиграешь", "Внезапный удар".

Легендарный артист скончался еще зимой, но информация об этом обнародована лишь сейчас. Как пишет 27 мая THR, МакИчина похоронили в Лос-Анджелесе в апреле.

Джеймс МакИчин родился 20 мая 1930 года в Северной Каролине, вырос в Нью-Джерси, в 17 лет пошел в армию, далее работал пожарным и полицейским. Поселившись в Калифорнии, переключился на шоу-бизнес - основал лейбл и агентство по поиску талантов, был композитором, продюсером, автором песен. В частности - занимался делами группы The Furys.