Как сейчас выглядит звезда фильма «Графиня из Гонконга»

В этом году знаменитой итальянской актрисе и певице Софи Лорен исполнится 91 год. На днях в Сети распространились фотографии, на которых артистка встретилась с известным итальянским эстрадным певцом Аль Бано. Снимки сделал коллекционер автомобилей Даниэль Исели — друг Аль Бано.

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Певец опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с улыбающейся актрисой в платке, подписав ее словами: «С великой Софи Лорен».

Исели рассказал, что отпраздновал день рождения своего друга-певца и взял его в автомобильный тур, пока они не прибыли в Женеву, где Софи Лорен проживает уже много лет. Однако через несколько часов фотографии исчезли из Сети, пишет портал il Fatto Quotidiano.

Несмотря на то что возраст не обошел артистку стороной, поклонники в Сети отмечают ее аккуратное лицо и красивую улыбку.

В июле прошлого года Софи Лорен попала в список самых красивых актрис всех времен по версии издания ListChallengers. Согласно списку, статус самой красивой актрисы всех времен получила итальянка Моника Белуччи. Второе место заняла американская легенда Мерилин Монро, а тройку лидеров замыкает Анджелина Джоли. В десятку самых красивых женщин кино также вошли Джейн Мэнсфилд, Ракель Уэлч, Анита Экберг, Рита Хейворт, Хелена Кристенсен и Урсула Андресс.