Крис Эванс ответил, почему не пришел на Каннский фестиваль

В соцсетях актёр Крис Эванс («Мстители») рассказал, почему не смог присутствовать на Каннском кинофестивале. По его словам, он просто не мог пропустить 70-летие своей мамы.

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Эванс должен был представлять комедию Honey Don't!, в которой сыграл одну из главных ролей. Вместе с ним в картине также снялись Маргарет Куолли («Субстанция») и Обри Плаза («Белый лотос»), которые появились на Каннском фестивале.

«Я бы хотел быть с моими замечательными актёрами и режиссёрами в Каннах, но это был 70-й день рождения моей матери. Есть некоторые вещи, которые просто нельзя пропустить! Поздравляю всех!»

По сюжету Honey Don't! главная героиня Хани О'Донахью работает частным детективом. Она расследует деятельность сомнительной церкви и её лидера. В этом же месте происходят убийства, которые могут быть связаны с культом. Картина выйдет в кинотеатрах 22 августа.