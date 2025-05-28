Одна из самых запоминающихся и забавных сцен в фильме «Брюс всемогущий» – эпизод, где герой Джима Керри, получивший божественные силы, начинает управлять речью заносчивого телеведущего в прямом эфире.

В роли ведущего – Стив Карелл, и именно его речь превращается в бессмысленный поток звуков и бормотания, пока он безуспешно пытается остаться серьезным в кадре. Дубли приходилось переснимать десятки раз – и каждый раз кто-то срывался на смех.

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Многие неудачные дубли позже попали в монтажные нарезки и стали не менее популярными, чем финальный дубль, который увидели зрители.

Те самые неудачные дубли, которые не вошли в фильм, смотрите в видео блогера @Sayd0o.