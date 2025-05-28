Умерла кукла Чаки

Американский актер Эд Гейл ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом в среду, 28 мая, сообщил портал TMZ.

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«Племянница Эда почтила память своего "веселого дяди" в трогательном посте, в котором говорится, что он "попрощался с жизнью и теперь является хедлайнером в загробной жизни"», — говорится в материале.

Эд Гейл стал широко известен благодаря роли куклы Чаки в культовом фильме ужасов «Детские игры» и продолжениях кинофраншизы «Куклы-убийцы». Артист на протяжении своей карьеры участвовал в создании многих других проектов, в том числе фильмов «Утенок Говард», «Байкерши в городе зомби», «Кости», «Космические шары» и «О, брат, где ты?». Однако в последние годы в отношении Гейла проводилось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним.