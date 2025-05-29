Умер актер Питер Квон

На 74-м году жизни скончался актер Питер Квон, сыгравший одного из мастеров боевых искусств в известном комедийном боевике "Большой переполох в маленьком Китае" Джона Карпентера. Как стало известно Variety от представителей артиста, он умер во сне во вторник вечером.

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Питер Квон, уроженец Сакраменто, штат Калифорния, начал свою карьеру в качестве телевизионного актера в конце 70-х и 80-х. Он играл в таких сериалах, как "Команда "А", "Чудо-женщина", "Маленький домик в прериях", "Полиция Майами", "Величайший американский герой", "Кегни и Лейси", "Династия", "Секретарь МакГайвера" и "227".

Среди киноработ также "Никогда не рано умирать", "Золотой ребенок", "Пресидио", "Блестящий куб", "Я сделаю что угодно", "Бумажные драконы", "Кути". Всего - более семи десятков проектов.

Он также более 10 лет был членом Национального совета директоров SAG, членом Национального совета директоров AFTRA, работал в Совете управляющих Телевизионной академии, состоял в Исполнительном комитете Актерского отделения Академии кинематографических искусств и наук.