Джеки Чан назвал свой любимый фильм в серии «Час пик»

Знаменитый китайский актёр Джеки Чан поделился своим мнением о трилогии «Час пик» — одной из самых популярных франшиз в карьере актёра. Три картины заработали в прокате суммарно $ 850 млн, став для многих людей классикой комедийных боевиков.

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Чан заявил, что первые две части ему понравились куда больше третьей, на которую выделили слишком много времени и денег. По мнению актёра, это сыграло злую шутку с картиной, которая получила смешанные отзывы зрителей и критиков. А вот первая остаётся его любимой во всей трилогии.

Вы знаете, на первый «Час пик» у нас было мало денег и мало времени. На второй — много денег и много времени. А на третий — слишком много денег и слишком много времени. Слишком много денег — это плохо.

В 2022 году Чан также рассказал о работе над «Час пик 4», однако с тех пор о продолжении ничего не слышно. Исполнитель второй главной роли в серии Крис Такер также изъявлял желание вернуться.