Актёр Джеки Чан назвал четыре любимых фильма

Чемпионат.com

Знаменитый актёр Джеки Чан, звезда фильмов «Час пик», «Пьяный мастер» и предстоящего «Каратэ-пацан: Легенды», рассказал о своих любимых фильмах. В интервью изданию Letterboxd артист назвал четыре ленты, которые оказали на него наибольшее впечатление.

Джеки Чан назвал четыре любимых фильма
© Чемпионат.com

71-летний Джеки оказался фанатом «Рокки», «Звуков музыки» и «Крёстного отца». Артист также выделил «Полицейскую историю», где сыграл главную роль.

Любимые фильмы Джеки Чана

  • «Рокки» (1976) — спортивная драма, которая прославила Сильвестра Сталлоне на весь мир.
  • «Звуки музыки» (1965) — классический мюзикл, получивший пять «Оскаров», в том числе за лучший фильм.
  • «Крёстный отец» (1972) — культовая драма про мафию с Марлоном Брандо, которая считается одним из величайших фильмов.
  • «Полицейская история» (1985) — комедийный боевик, где Джеки Чан демонстрирует одни из лучших своих трюков.
промо изображение