Энтони Старр высказался о поклонниках Хоумлендера

Во время недавней беседы с Entertainment Weekly актёр Энтони Старр, известный по роли Хоумлендера из «Пацанов», в очередной раз высказался на тему того, что у его героя слишком много фанатов, и это плохой знак.

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По словам Старра, его поражает, когда у таких, как Хоумлендер, появляются фанаты, или даже те, кто начинает ему сочувствовать.

«Они действительно прославляли его, они любили его. Это сюрреалистично. Чего я не ожидал, так это того, что люди будут так противоречиво относиться к этому и, знаете ли, испытывать сочувствие к этому монстру. Как это можно вообще делать? Сочувствовать монстру».

В этом же интервью Старр высказался о том, что всегда хотел сделать Хоумлендера интересным персонажем с глубокой историей, а не просто сделать из него типичного злодея.