Десять лучших фильмов с Джетом Ли

Он играл злодеев, супергероев и отважных защитников.

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Джету Ли исполнилось 62 года, но он продолжает поддерживать себя в форме. Снимается не так часто, занимается благотворительностью, выпустил собственную фитнес-программу, построенную на йоге и ушу. По словам Ли, спорт должен быть в жизни каждого человека – независимо от возраста.

Биография Джета Ли

Ли Ляньцзе (настоящее имя актёра и мастера боевых искусств) родился 26 апреля 1963 года в Пекине. Когда ему было два года, семья потеряла отца-кормильца. Мать будущей звезды еле справлялась, чтобы прокормить пятерых детей.

Заниматься ушу Ли начал совершенно случайно. Его класс отправили на лето в спортивный лагерь, и детей поделили по спортивным направлениям. Кто-то попал в секцию плавания или футбола, а Джет оказался в группе ушу.

Благодаря упорству и прилежности мальчик вызвал профессиональный интерес тренеров. После каникул группы распустили, а Джету предложили продолжить занятия, но уже с расчётом на соревнования.

Когда Ли было восемь лет, он стал самым юным спортсменом школы. Щупленький мальчишка старался изо всех сил. Наставник покупал для семьи будущей звезды продукты, чтобы Джет нормально питался и набирал мышечную массу. В девять лет спортсмен поехал на первые соревнования и получил титул «Превосходный».

Выступления Джета впечатлили и премьер-министра Китая, который лично похвалил юного Ли. После такого признания мальчик переехал в школу ушу, дома появлялся только на выходных и в каникулы. Кстати, мама звезды была против увлечения сына боевыми искусствами и очень переживала, что он получит травму.

В 11 лет Ли попал в национальную команду страны по ушу, оказавшись в тридцатке лучших мастеров ушу Китая. В 1974 году его отправили в составе сборной на показательные выступления в США. Президент Ричард Никсон, впечатлённый мастерством самого молодого участника сборной, в шутку предложил Джету стать его телохранителем. Ли вежливо отказался. На призовые деньги мальчик купил дорогие часы маме в подарок.

В том же 1974-м спортсмен стал участником первого национального чемпионата по ушу среди юношей и завоевал первое место в многоборье и комплексе с мечом дао. Успехи Джета отмечало правительство – он был гостем на всех государственных банкетах, его отправляли в мировое турне с показательными выступлениями.

К 12 годам у Джета было больше титулов, чем у 20-30-летних спортсменов, владеющих ушу! С 1975-го по 1979-й он становился чемпионом Китая по ушу пять раз.

Травмы заставили Джета сделать длительную паузу в выступлениях. Особенно беспокоила старая травма колена. Ли понимал, что скоро не сможет показывать те же блестящие результаты. Тренеры посоветовали ему попробовать себя в кино.

Дебютировал актёр сразу же с главной роли в фильме «Храм Шаолинь». Успех картины был ошеломляющим, впоследствии вышли ещё две части. Карьера 18-летней звезды стремительно набирала обороты, даже сам Ли не ожидал, что всё так быстро и удачно сложится. Отсюда, кстати, и появился псевдоним Jet («самолёт»), который характеризовал взлёт карьеры актёра.

В Гонконге Джет зарекомендовал себя как хороший актёр и искусный мастер единоборств. А в 1998-м получил предложение сыграть роль в голливудском блокбастере «Смертельное оружие 4», от которой отказался Джеки Чан, не желавший воплощать образ злодея.

Через пару лет Джет Ли уже получал миллионные гонорары за участие в голливудских проектах.

Личная жизнь Джета Ли

В 1987 году актёр женился на спортсменке, члене сборной Пекина по ушу Хуан Циюань. У супругов родились две дочери, однако спустя три года пара развелась.

Второй женой стала шанхайская актриса Нина Ли Чи. Они поженились в 1999-м, у пары также две дочки. Кстати, ради жены Джет отказался сниматься в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», так как супруга была на последних месяцах беременности.

Фильмы с Джетом Ли

Собрали лучшие фильмы с именитым мастером боевых искусств.

«Однажды в Китае», Гонконг, 1991 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Цуй Харк

Главные актёры: Джет Ли, Юэнь Бяо, Розамунд Кван

Возрастные ограничения: 18+

Джет Ли сыграл роль народного героя Китая – знаменитого мастера боевых искусств Вон Фэйхуна. Его образ, кстати, воплотил и Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер». Однако в случае с Чаном это получилась ироничная экранизация, а Джет Ли представил Вона как борца за независимость Китая и защитника слабых. Всего вышло шесть частей «Однажды в Китае»!

«Легенда», Гонконг, 1993 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Кори Юэнь

Главные актёры: Джет Ли, Джозефин Сяо, Мишель Райс

Возрастные ограничения: 16+

Герой Джета Ли Сайюк встречает на уличных соревнованиях по лёгкой атлетике прекрасную Тхин-тхин, дочь местного наместника Тигра Лёя. Тигр объявляет турнир по боевым искусствам, победитель которого женится на его дочери. Чтобы одержать победу, нужно сразить в бою жену Лёя – непобедимую Сиувань.

Картина изобилует красочной хореографией и зрелищными сценами боёв. За это фильм получил награду на кинофестивале «Золотая лошадь». В том же году вышло продолжение приключенческого фильма.

«Чёрная маска», Гонконг, 1996 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Дэниел Ли

Главные актёры: Джет Ли, Шон Лау, Карен Мок

Возрастные ограничения: 18+

И на счету Джета Ли есть супергеройская роль! Чхёй кажется обычным скромным библиотекарем, который ведёт размеренную жизнь. На самом деле, он когда-то был испытуемым в сверхсекретном военном проекте. Он, как и другие члены эксперимента, не чувствует физической боли и практически неуязвим.

Однажды Чхёй узнаёт, что в городе происходят преступления, в которых виновны такие же подопытные, как и он. И теперь только супергерой может остановить суперзлодеев.

Жанр: боевик

Режиссёр: Ричард Доннер

Главные актёры: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Джет Ли

Возрастные ограничения: 18+

Ли сыграл роль жестокого Ва Синг Ку – наёмника китайской триады, которому противостоят Риггз (Мэл Гибсон) и Мерта (Дэнни Гловер). Четвёртую часть знаменитой полицейской франшизы зрители встретили сдержанно, зато Джета номинировали на премию канала MTV «Лучший злодей».

Жанр: боевик

Режиссёр: Анджей Бартковяк

Главные актёры: Джет Ли, Алия, Исайя Вашингтон

Возрастные ограничения: 18+

Хан – старший сын главаря китайской мафии, узнав о смерти младшего брата, приезжает в США. Здесь уже несколько лет идет ожесточённая война между китайскими и афроамериканскими бандами. Хан ищет убийц брата, чтобы отомстить, но встречает прекрасную Триш – дочь криминального авторитета из вражеского стана.

«Противостояние», США, 2001 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Джеймс Вон

Главные актёры: Джет Ли, Джейсон Стэйтем, Карла Гуджино

Возрастные ограничения: 18+

Преступник Гэбриел Юлоу, бывший член организации по контролю межпространственных перемещений, занят тем, что разыскивает в параллельных мирах своих двойников и убивает их. Юлоу одержим целью заполучить силу своих аналогов и завоевать весь мир.

Очередной двойник Гэйб, простой полицейский из Лос-Анджелеса, оказывается достойным соперником и не готов сдаваться без боя. Однако дело усложняется тем, что теперь за Гэйбом охотятся его же коллеги, подозревая в убийствах, которые совершил Юлоу.

«Дэнни цепной пёс», Франция, Великобритания, США, 2005 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Луи Летерье

Главные актёры: Джет Ли, Морган Фриман, Боб Хоскинс

Возрастные ограничения: 18+

Первая драматическая роль Джета. Сценарий фильма Люк Бессон писал специально под актёра. Дэнни с малолетства воспитан как пёс. Его хозяин – жестокий гангстер Барт, никогда не снимает с Дэнни ошейник и держит пленника на цепи. Но как только Барту нужно разобраться с конкурентами, он спускает Дэнни с привязи. И тогда жестокости разъярённого «пса» нет предела.

По стечению обстоятельств Дэнни оказывается в доме слепого пианиста и, зачарованный звуками музыки, остаётся с ним. Бывшему пленнику, чьё развитие остановилось на уровне ребёнка, предстоит познать, что такое свободная жизнь.

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссёр: Роб Минкофф

Главные актёры: Джет Ли, Джеки Чан, Майкл Ангарано

Возрастные ограничения: 12+

Первый фильм, в котором снялись два звёздных мастера боевых искусств – Джет Ли и Джеки Чан.

Юный Джейсон случайно находит в магазинчике китайского квартала посох мифического Царя Обезьян. И перемещается в сказочное Запретное царство, которым правит Нефритовый Военачальник, замуровавший Царя Обезьян в каменном коконе. Только Джейсон может освободить его. Но для этого парню нужно овладеть искусством кунг-фу: помогают ему в этом таинственный Монах (Джет Ли) и мастер Даос (Джеки Чан).

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссёр: Роб Коэн

Главные актёры: Брендан Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло

Возрастные ограничения: 18+

Третья часть культового фэнтези и в прокате провалилась, и получила море негативных отзывов от критиков. Большой ошибкой, по их мнению, была замена главной актрисы – вместо Рэйчел Вайс роль Эвелин сыграла Мария Белло. Однако Джета Ли в образе безжалостного Императора-дракона встретили благосклонно. И, наверное, он действительно стал единственным украшением фильма. Но, увы, Джет Ли не спас картину от кассового провала.

«Неудержимые», США, Болгария, Испания, Германия, 2010 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Сильвестр Сталлоне

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли

Возрастные ограничения: 18+

Актёр сыграл Инь Яна, мастера боевых искусств, одного из членов отряда наёмников «Неудержимые». Это третий фильм, где Джейсон Стэйтем и Джет Ли снялись вместе. Предыдущими были «Противостояние» и «Война» 2007 года. Также Инь Ян появляется в двух последующих частях «Неудержимых».