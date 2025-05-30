Интервью с актрисой Дарьей Юргенс из «Брата 2»

В мае исполнилось 25 лет фильму Алексея Балабанова «Брат 2». Эта работа стала продолжением культовой картины «Брат». Оба фильма по-прежнему пользуются бешеной популярностью у зрителей, а многие фразы давно разобраны на цитаты. «Вы гангстеры? Нет, мы русские» и другие слова проститутки Мэрилин, по словам сыгравшей её актрисы Дарьи Юргенс, актуальны до сих пор. В эксклюзивном интервью RT Юргенс рассказала, как сложилась её работа с Балабановым и почему она не любит Америку.

© Кадр из фильма

«Брат 2» — российская криминальная драма Алексея Балабанова — вышел на экраны в мае 2000 года. Главные роли исполнили Сергей Бодров — младший, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Дарья Юргенс и Ирина Салтыкова. Бюджет картины составил $1,5 млн. Фильм стал продолжением «Брата», вышедшего тремя годами ранее. Данила Багров стал народным героем, а оба фильма быстро разобрали на цитаты. Дарья Юргенс, сыгравшая проститутку Мэрилин, моментально стала знаменитой. Сейчас с её портретом разъезжают в зоне СВО, а сама она преподаёт для студентов, в том числе из новых регионов России.

— Как вы получили роль Мэрилин в «Брате 2»?

— Я была знакома с Балабановым и до этих съёмок. За год до этого я пришла на пробы его картины «Про уродов и людей». И, как это ни странно, он меня утвердил. У нас получилась хорошая работа, Балабанов был мной доволен. Поэтому позже он просто подошёл ко мне и спросил, хочу ли я сниматься в продолжении «Брата». Я согласилась с большим удовольствием. Балабанов сказал: «Сможешь обриться наголо?» Я ответила: «Да, конечно». И всё, вопрос был решён.

— Вы общались с ним вне съёмочной площадки?

— Да, мы дружили. И с его женой Надей мы дружим до сих пор. Я бывала у них в гостях. Лёша нас с супругом даже приглашал на Новый год к себе. Это был 1999-й. Тогда нас Лёша и с Серёжей Бодровым познакомил.

— Каким человеком вам запомнился Балабанов?

— Человеком, который не будет кривляться и льстиво себя вести. Он всегда говорил правду, для меня это очень многое значит. Никаких церемоний, подлизывания: если что-то плохо, то так и говорил, если хорошо — тоже. И я ему верила.

— Режиссёром он был требовательным, жёстким?

— Он всяким бывал. Лёша сам работал за всех, а мы старались изо всех сил ему помочь. Но если кто не помогал, тогда рождался страшный скандал. Лёша держал всех в узде, если можно так выразиться. Пока такой же режиссёр ещё не родился, к сожалению. Почему пользуются такой популярностью до сих пор и «Брат», и «Брат 2», и многие другие его фильмы? Потому что это очень талантливо, правдиво, ещё и снято хорошо. Есть замечательные режиссёры, я не спорю, но такого, как Балабанов, нет. И не знаю, когда он опять появится.

— Не обидно было, что вам досталась роль проститутки?

— Нисколько. Это никакое не оскорбление, а моя работа. Я потом играла много всяких пакостниц. А эта роль, в общем-то, положительная — Мэрилин же помогает Даниле Багрову. Люди очень хорошо к этому персонажу относятся, они меня любят.

Всё, как хотел Леша. Это была его заветная мечта: героиня плохая, но в итоге хорошая, она не вызывает у людей отвращения. Поэтому я не удивилась, получив эту роль, а лишь пыталась сделать то, что хотел режиссёр. Витя Сухоруков и Серёжа Бодров мне очень помогали. Всё-таки это была на тот момент моя главная женская роль. Они за меня переживали и поддерживали.

— Не ошибусь, если скажу, что именно эта роль принесла вам настоящую популярность и узнаваемость? А фраза «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим» просто стала крылатой.

— Конечно. Вообще весь фильм разобран на цитаты, и это здорово. Самое ценное, что его до сих пор смотрит молодёжь. Когда ко мне подходят люди 18—20 лет и говорят, что это их любимый фильм, это, конечно, очень приятно слышать. Всё-таки «Брату 2» 25 лет, а первому «Брату» уже скоро будет 30.

«Вся американская мечта — фикция»

— Когда в 2014 году Крым вернулся в состав России, главной фразой в соцсетях стала «Вы мне ещё за Севастополь ответите» и подпись: «Ответили»...

— Ответили, конечно, это я видела собственными глазами. Я как раз тогда была в Крыму и видела троллейбусы с Витиными фотографиями. Так что всё в порядке. А сейчас вот в ДНР ездят с моим портретом на мотоциклах, на номерах моя лысая фотография и фраза «Вы гангстеры? Нет, мы русские». И мне это тоже очень приятно.

— Были ли моменты во время съёмок, когда что-то пошло не по плану?

— Такого не было. Хотя Лёша всегда говорил, что это коллективное творчество, ничего подобного — это его творчество, в котором мы помогали ему воплощать слова и тексты. А тексты эти были во многом пророческими.

— Сложно вам было по-английски говорить?

— Нет, совсем наоборот. У меня был настолько безупречный английский, что режиссёр решил, что надо переозвучивать более русифицированным произношением. Лёша страшно ругался: «Не нужен мне чистый английский, не нужен!»

— Съёмки проходили в том числе в Чикаго. Какое впечатление тогда на вас произвела Америка?

— Я уже была в США, когда училась в театральном. Мы туда поехали «тусоваться красиво, потому что Горбачёв слил нашу Родину». Никакого восторга по этому поводу я тогда не испытала. Я поняла, что это всё просто фантик от конфетки. Внутри-то нет ничего. И вся эта американская мечта — фикция.

Во-первых, у нас ещё тогда была, хоть и мало, но настоящая еда. А у них было её много, и она вся была искусственная, отвратительная. Я долго не могла понять: они что, не умеют готовить, что ли? Совсем уроды какие-то? Я ела это всё и в ужасе была.

Поэтому после съёмок «Брата 2» я сказала, что больше в Америку не поеду. Хватит. Обойдёмся.

— Где достали раков для эпизода перед побегом?

— Купили в супермаркете. Они были ужасные на вкус, дико солёные. И вообще мы их не попробовали особо, только я чуть-чуть. Редкая гадость. Даже раков у них нет нормальных! Кстати, мы их не варили, там сухой лёд был вместо костра, чтобы просто дым шёл.

«Брат спасал книги»

— Если посмотреть глобально, то за последние 30 лет фильмы «Брат» и «Брат 2» — единственные, которым удалось стать народными в хорошем смысле слова. Их цитируют, смотрят, любят. Как так получилось?

— Так и должно было быть. Лёша для этого и снимал эти фильмы — чтобы заработать деньги, чтобы картины ушли в народ, а он смог заниматься своим авторским кино. Его главное попадание в этих фильмах — это правда, в которой нуждались люди. Поэтому эта тема и идёт лейтмотивом в фильме. Сейчас никто ничего подобного не делает.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я снимаюсь, продолжаю съёмки в «Морских дьяволах». Работаю в театре, а также преподаю в Российском государственном институте сценических искусств. Сейчас у меня курс, где есть ребята из Донбасса, а также Одессы, Харькова. Для меня это очень личная история, потому что моё детство и юность прошли в Мариуполе.

— Вашу семью затронула война?

— Ещё как. Моя мама — блокадница. Переехала в Мариуполь, чтобы никогда больше не видеть войны. И вот она пришла в 2014 году. Мама не пережила.

Мне самой десять лет был запрещён въезд (на Украину. — RT), потому что я была на «Миротворце», фильмы были запрещены.

— Какие эмоции были у вас, когда началась СВО?

— Я с 1991 года мечтала, чтобы когда-нибудь Крым, Мариуполь, Одесса, Харьков вернулись в Россию. Это всё русские земли, русские города. В 2022 году, когда освобождали Мариуполь, на два месяца пропала связь со старшим братом. Я тогда похудела до 47 кг. Это было ужасно. И вот 9 мая его вывез оттуда большой поклонник «Брата 2» — британский журналист Грэм Филлипс. Брат приехал худющий, с распухшей ногой, потому что ходил по 15 км в день, семь раз попадал под обстрелы. Брат спасал книги, понимаете? Люди искали еду, мародёрили. А он собирал свои книги и перевозил их из центра города пешком, на тележке, на завод Ильича, на другой конец города. Наш дом разбомбили тогда. Сейчас вроде как всё уже восстановили.