Умер снявшийся в "Обществе мертвых поэтов" Саймон Майн
Скончался Саймон Майн. В первую очередь Майн был кинофотографом с фильмографией минимум в 80 пунктов.
Его карьера в кино началась в конце 1970-х - со "Смерти на Ниле" Гиллермина. Лента взяла премию "Оскар".
В 1989-м Майн снимется в "Обществе мертвых поэтов" Уира, картина также получила "Оскар".
Как пишет Screen Daily, Майн умер в возрасте 68 лет 25 мая. Причина и обстоятельства не разглашаются.
Отмечено, что Саймон Майн работал на двенадцати фильмах Майкла Ли, принимал участие в создании "Сида и Нэнси" Кокса, "Процесса" по Кафке - с Кайлом Маклахленом и "Кода Да Винчи" Ховарда.
По словам Ли, "Майн был уникальным и очень особенным".
"Он всегда принимал душу и эстетику каждого фильма, создавая мастерские снимки, поднимая функциональное ремесло фотографии до уровня настоящего искусства", - цитирует издание режиссера.