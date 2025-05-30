Умер снявшийся в "Обществе мертвых поэтов" Саймон Майн

Скончался Саймон Майн. В первую очередь Майн был кинофотографом с фильмографией минимум в 80 пунктов.

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Его карьера в кино началась в конце 1970-х - со "Смерти на Ниле" Гиллермина. Лента взяла премию "Оскар".

В 1989-м Майн снимется в "Обществе мертвых поэтов" Уира, картина также получила "Оскар".

Как пишет Screen Daily, Майн умер в возрасте 68 лет 25 мая. Причина и обстоятельства не разглашаются.

Отмечено, что Саймон Майн работал на двенадцати фильмах Майкла Ли, принимал участие в создании "Сида и Нэнси" Кокса, "Процесса" по Кафке - с Кайлом Маклахленом и "Кода Да Винчи" Ховарда.

По словам Ли, "Майн был уникальным и очень особенным".