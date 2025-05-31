Объявлен режиссер фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина…»

Петр Тодоровский снимет "Новейшие приключения Петрова и Васечкина…"
Продюсерский центр Киностудии Горького совместно с кинопрокатной компанией "ВОЛЬГА" в августе планирует приступить к съемкам фильма, который станет современным продолжением знаменитой дилогии о Петрове и Васечкине.
Фантастическую комедию "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа" по мотивам одноименной книги Владимира Аленикова планируют выпустить в прокат в 2026 году. Режиссером картины будет Петр Тодоровский
"Для меня это большая честь - снять современное продолжение культовых "Петрова и Васечкина". А еще - уникальная возможность поработать в таком редком жанре, как детская музыкальная комедия. У меня у самого дети, младшей семь. Наконец-то она сможет посмотреть папин фильм", - отмечает Петр Тодоровский.