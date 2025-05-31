Объявлен режиссер фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина…»

Продюсерский центр Киностудии Горького совместно с кинопрокатной компанией "ВОЛЬГА" в августе планирует приступить к съемкам фильма, который станет современным продолжением знаменитой дилогии о Петрове и Васечкине.

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Фантастическую комедию "Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа" по мотивам одноименной книги Владимира Аленикова планируют выпустить в прокат в 2026 году. Режиссером картины будет Петр Тодоровский