94-летний Клинт Иствуд готовится к съемкам своего нового фильма

Издание Kurier взяло интервью у легендарного актёра и режиссёра Клинта Иствуда. Он рассказал, что готовится к съёмкам нового фильма.

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Иствуд отметил, что не собирается завязывать с режиссурой, несмотря на возраст — 31 мая звезде вестернов исполняется 95 лет. Он считает, что человек не должен переставать делать что-то новое.

Есть режиссёры, которые в определенном возрасте теряют хватку, но я не из их числа. Всегда надо делать что-то новое — или просто сидите дома без дела.

Клинт Иствуд прославился ролями в классических вестернах, таких как «Хороший, плохой, злой» и «На несколько долларов больше». При этом он добился успехов и как режиссёр: за свою карьеру автор 10 раз был номинирован на «Оскар» и получил пять статуэток, в том числе за лучшие фильмы. Самыми знаменитыми его работами являются вестерн «Непрощённый» и спортивная драма «Малышка на миллион».

В 2024 году вышел последний на данный момент фильм Иствуда — «Присяжный номер два». Он должен был стать финальной картиной в карьере режиссёра, но автор решил не сидеть без дела.