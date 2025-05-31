Герман-младший прокомментировал 13-миллионный гонорар Ефремова

В России есть артисты, которые зарабатывают 2 миллиона рублей за 12 часов, но это не Ефремов, сказал в эфире НСН кинорежиссер.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что пока не общался с актером Михаилом Ефремовым о съемках в фильме о Сергее Эйзенштейне, подтвердив, что российские артисты сегодня могут получать гонорары порядка 13 млн рублей за проект.

По данным Telegram-канала Mash, Ефремов готовится сыграть главную роль в некоем фильме и уже якобы подписал контракт на сумму 13 млн рублей, получив депозит в размере около 4 млн рублей. Герман сказал, что речь идет не про его картину.

«Это точно не мой кинопроект, нет. Я с ним пока не общался, потому что у нас фильм еще официально не запущен в производство. Будем общаться, если он захочет. Я хочу с ним поговорить, позвать его на пробы в проект про Эйзенштейна. Но для этого должен быть дан старт проекту, а пока идет работа над сценарием», - объяснил режиссер.

При этом Герман назвал «безумием» ставки, превышающие 1,5 млн рублей за съемочный день.

«Что касается суммы в 13 миллионов рублей, у нас сегодня сумасшедший рынок. Гонорары у некоторых суперзвезд больше полутора миллионов рублей за съемочный день. На мой взгляд, это безумие. У нас врачи, преподаватели, профессора получают деньги несоизмеримо меньшие. Я не знаю, правда это или нет про 13 миллионов, но есть артисты, которые получают около 2 миллионов за 12 часов работы. Я не думаю, что это Михаил Ефремов, но такая ставка может быть легко, но не за день, а за проект. При этом может быть и 20, и 30, и 40 съемочных дней», - заключил собеседник НСН.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рад досрочному освобождению товарища, выразив уверенность, что Ефремов будет востребован в театре и кино.