В возрасте 105 лет скончалась советская актриса Элвира Балдиня

На 106-м году жизни скончалась советская и латвийская актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР Элвира Балдиня. Ее не стало 27 мая, подтвердил местной прессе актер Нового Рижского театра Гундарс Аболиньш.

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"Сегодня рано утром, при ярком солнце, в возрасте 105 лет ушла из жизни наша Эльвира Балдиня. В свои годы она была старейшей актрисой латвийского театра. Теперь воспоминания об Эльвире Балдине будут храниться в ее голосовых записях, в кадрах из фильма и на фотографиях", - написал артист в некрологе.

Элвира Балдиня родилась в 1919 году на хуторе Карклы Краукльской волости Мадонского уезда, окончила Государственную гимназию в Цесвайне. Училась актерскому мастерству в Театральной школе товарищества латвийских актеров в Риге, затем в студии Латвийского драматического ансамбля. По окончании войны служила в Государственном театре юного зрителя Латвийской ССР, на пенсии продолжала работать вне штата театра, вплоть до его закрытия в 1992 году.

Среди киноработ - "Клетка", Как мы ушли из дома", "Мальчик-с-пальчик", "Клав - сын Мартина".