Умер композитор сериалов «Симпсоны» и «Альф»

Американский композитор Альф Клаузен умер в возрасте 84 лет. Причиной смерти стал прогрессирующий надъядерный паралич, пишет The Hollywood Reporter.

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Диагноз был поставлен композитору около восьми лет назад. Клаузен наиболее известен по саундтрекам к анимационному сериалу «Симпсоны». Музыкальную тему к «Симпсонам» придумал Дэнни Эльфман, однако Клаузен с момента присоединения к команде сериала в 1990 году создал к нему почти 600 оригинальных композиций. Создатель шоу Мэтт Гроунинг называл Клаузена «секретным оружием» мультсериала.

Композитора 23 раза номинировали на телевизионную премию «Эмми», победу Клаузен одерживал дважды. Его считают самым плодовитым композитором в истории награды. Кроме того, он известен по музыке к сериалу «Детективное агентство "Лунный свет"», ситкому «Альф» и фильму «Феррис Бьюллер берет выходной» режиссера Джона Хьюза.

Из «Симпсонов» Клаузена уволили в 2017 году, спустя 27 лет работы. Создатели сериала объяснили решение тем, что планируют кардинально поменять музыкальное оформление шоу. После увольнения на место Клаузена пришла компания Bleeding Fingers Music, основанная Хансом Циммером, Расселом Эмануэлем и Стивом Кофски. В ответ на это композитор подал на Fox в суд. Он обвинил телекомпанию в дискриминации по возрастному признаку.