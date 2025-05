Автор «Одних из нас» больше не хочет снимать адаптации видеоигр

Издание SciFiNow взяло интервью у шоураннера сериала «Одни из нас» Крэйга Мэйзина. Он рассказал о своём нежелании снимать новые адаптации видеоигр.

© Чемпионат.com

По словам автора, он готов продюсировать экранизации, но не работать над сценариями и заниматься постановкой. При этом Мэйзин отметил, что в теории мог бы адаптировать GTA 4.

Я с нетерпением жду, когда увижу, что сделают другие люди. Я бы с удовольствием помог снять несколько хороших адаптаций видеоигр. У меня даже есть парочка таких игр на примете. Но больше не хочу писать сценарии и ежедневно что-то снимать. «Одни из нас» — это моя лебединая песня в плане адаптаций. Но, чувак, мне так и хочется сказать, что я бы снял сериал по Grand Theft Auto 4. Потому что я мазохист, и я просто думаю, что на такой проект понадобится 19 сезонов.

Мэйзин также сказал, что постоянно играет в видеоигры и следит за их экранизациями. Шоураннер особенно похвалил сериал Fallout, ведь сам провёл много времени в оригинальной RPG.

Второй сезон «Одних из нас» закончился 26 мая — вышла последняя седьмая серия. Ранее Крэйг Мэйзин заявил, что на раскрытие сюжета оригинальной игры The Last of Us Part 2 потребуется четыре сезона.