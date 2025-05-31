Голос Копатыча ответил РПЦ на критику «Смешариков»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений назвал героев сериала «Смешарики» одинокими и счастливыми, но добавил, что в жизни так не бывает — нужна семья. Актер озвучивания Михаил Черняк в разговоре с «Газетой.Ru» оценил слова митрополита.

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«Семейной темы (а значит и множества аспектов, ей сопутствующих) в сериале "Смешарики" нет в принципе: она не рассматривалась. В центре внимания, как вы знаете — характеры героев. И ситуации, в которые они попадают, и где эти характеры раскрываются. Конечно же, тема дружбы у нас всегда была одной из главных. Так что ответить на этот вопрос можно только так: с семейной точки зрения они, может, и одинокие, но с социальной — разумеется, нет», — сказал актер.

О «Смешариках», «Симпсонах» и «Маше и Медведе» митрополит Евгений высказался на женском форуме в Екатеринбурге. В американском сериале он похвалил образ дружной многодетной семьи, а «Смешарики» назвал прекрасным и поучительным сериалом, но про одиноких персонажей.

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» согласилась со словами архиерея о том, что тема в российском кино недостаточно развита. И поддержала идею создать в России аналог «Симпсонов».