Продюсер ответил, станет ли ИИ угрозой молодым режиссерам

Искусственный интеллект не только не создаст проблемы в киноиндустрии, но и сможет стать мощным источником помощи для молодых режиссеров, которые хотят рассказать, о чем фильм, и привлечь финансирование. Такое мнение выразил продюсер "Плюс студии", глава производства оригинального контента "Кинопоиска" Михаил Китаев в ходе деловой программы кинофестиваля "Новое движение", который проходит в Великом Новгороде.

"Я призываю молодых людей не думать, что нейросети это какая-то штука, которая убьет кино. Она не убивает кино, это невероятный инструмент, который у вас в руках. У вас есть сейчас камера в любом телефоне, вы можете снимать, что угодно, <...> вы должны тренироваться. Поэтому, действительно, с помощью нейросетей вы можете добиваться супер результата", - сказал Китаев.

Также в рамках дискуссии были затронуты вопросы: можно ли монетизировать молодое кино и нужно ли это делать. По словам основателя Arna Media Арама Ованисяна, авторское молодое кино можно монетизировать и привлечь к нему зрителя, если это действительно качественный контент. Однако, по словам директора по контентному маркетингу и PR онлайн-кинотеатра Wink Евгении Мельниковой, с монетизацией авторского кино есть определенные сложности, поскольку зритель воспитан на бесплатном потреблении очень дорогого и качественного контента по телевидению.

"У нас, к сожалению, у людей нет привычки смотреть за деньги и уж тем более какое-то авторское сильное кино", - отметила Мельникова.

Она добавила, что инвестировать в молодое кино - большой риск, так как оно не привлекает много триггеров.

"Но если среди большого массива мы найдем какой-то бриллиант, он может привлечь внимание аудитории. Нам нужно зрительское кино, мы все-таки бизнес", - добавила она.

Второй фестиваль молодого кино "Новое движение" проходит с 29 мая по 2 июня в Великом Новгороде при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области. В основную программу фестиваля вошли 8 кинокартин, внеконкурсная представлена более чем 40 работами в 5 секциях. Особое место в 2025 году занимают обширная деловая и образовательная программы. Генеральным партнером выступает "Яндекс плюс". ТАСС - официальный информационный партнер фестиваля.