Как абитуриентка филфака стала Принцессой: судьба актрисы Евгении Симоновой

Евгения Павловна Симонова — актриса кино и легенда Театра Маяковского, в котором она служит уже почти 50 лет. При этом артисткой, как это нередко бывает в биографиях звезд, Симонова становиться не собиралась — готовилась к поступлению в пединститут, а в театральный заглянула из интереса. Пути назад не оказалось, а теперь фильмы с участием Евгении Симоновой стали классикой. Рассказываем о жизни и творчестве народной артистки.

Ранние годы

Евгения Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде. Ее мать — Ольга Вяземская — работала преподавательницей английского языка в институте, отец Павел Симонов был ученым, академиком РАН (впоследствии — одним из крупнейших психофизиологов СССР). У Евгении есть родной старший брат — писатель и телеведущий Юрий Вяземский. Когда Евгения была еще ребенком, ее отцу предложили работу в Москве, и в 1960-х вся семья переехала из Ленинграда в столицу.

В детстве Евгения Симонова занималась танцами и окончила музыкальную школу имени Гнесиных, а вот в драмкружках она никогда не занималась. Девушка планировала пойти по стопам матери и готовилась к поступлению в педагогический институт на филфак. Об учебе в театральном институте Евгения и не задумывалась, пока на эту мысль, сам того не подозревая, ее не натолкнул отец. Павла Симонова пригласили прочитать цикл лекций в Школе-студии МХАТ. Возвращаясь после выступлений домой, он подробно рассказывал о том, что видел в заведении.

"Это было так живо и интересно, и мне вдруг открылся незнакомый мир, что я решила попытаться поступать в театральный институт", — рассказывала Евгения Павловна в интервью.

В Щукинское училище Евгения Симонова поступила с первого раза — в мастерскую актера Юрия Катина-Ярцева. Учеба давалась нелегко: не хватало опыта хотя бы в самодеятельности, к тому же Евгения была стеснительной, и ей долго пришлось бороться с зажимами. В 1976 году Симонова успешно окончила училище, но, по ее воспоминаниям, даже после получения диплома она не была уверена, что выбрала верный путь.

Работа в театре

Несмотря на сомнения, сразу же после выпуска артистка получила приглашение в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В стенах Маяковки Симонова набиралась опыта и постепенно поверила в себя — коллеги по сцене ее поддерживали, а режиссеры сразу же стали доверять роли. Симонова играла в спектаклях по произведениям Островского, Аверченко, Шеффера, среди ее первых работ была и роль Нины Заречной в чеховской "Чайке" — мечта многих молодых артисток.

В Театре Маяковского Евгения Симонова служит до сих пор — уже почти полвека. За эти годы она появилась в десятках спектаклей. Среди сыгранных ею ролей — Нора в "Кукольном доме", Анна Каренина в "Исповеди Анны", Мария Стюарт в постановке "Да здравствует королева, виват!", Эрифила в "Валенсианских безумцах", Наталья Петровна в "Месяце в деревне". Многие режиссеры, да и зрители, воспринимали скромную, стройную и интеллигентную Симонову в образе лирической героини, "тургеневской девушки". Но актриса в интервью признавалась, что всегда боролась с этим амплуа и старалась проявить себя и в других ипостасях.

В 1984 году Симонова стала лауреатом Государственной премии СССР за театральную работу и роли в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда", "Жизнь Клима Самгина" и "Молва". В 1995 году актрису удостоили звания народной артистки России.

Один из самых популярных спектаклей с Симоновой — "Женитьба" по пьесе Гоголя: в образе Агафьи Тихоновны артистка выходила на сцену около 400 раз. Причем когда режиссер Сергей Арцибашев дал эту роль актрисе, ей было 47 лет, хотя героине по сюжету 27.

"Я сказала: "Сергей Николаевич, я на двадцать лет ее старше". Он ответил: "Она засиделась в девках". Я подумала: "Ну не настолько же". Но все равно вошла в этот спектакль <...> А потом я поняла, что иду на рекорд Гиннесса, потому что мне исполнилось 56, а я по-прежнему играю 27-летнюю", — вспоминала Евгения Симонова в интервью.

Впоследствии эта роль перешла к актрисе Зое Кайдановской — дочери Симоновой.

Также в разные годы Евгения Симонова участвовала в спектаклях Театра-студии под руководством Олега Табакова, "Современника", "Сферы", Театра на Малой Бронной и других.

В настоящее время Евгения Павловна продолжает играть в Маяковке в спектаклях "Семейный альбом" (Вера), "Московский хор" (Лика), "Русский роман" (Софья), "Август: графство Осейдж" (Виолетта Уэстон) и "На чемоданах" (Геня Гелернтер). За роль Софьи Толстой в "Русском романе" Симонова получила премию "Золотая маска".

Карьера в кино

Евгения Симонова всегда ставила в приоритет работу в театре, но, безусловно, многим актриса запомнилась ролями в кино — прежде всего Принцессы в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова, Кати Снегиревой в "Афоне" Георгия Данелии, Дины Соловьевой в "Школьном вальсе" Павла Любимова.

На экране Евгения Симонова дебютировала еще в годы обучения в "Щуке". При этом старт кинокарьеры был невероятно мощным: минуя этап съемок в массовке, артистка получила одну из главных женских ролей в картине Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" (1973). Образ молодой летчицы Маши Поповой, которую Симонова играла, будучи второкурсницей, запомнился многим зрителям. Эту роль до сих пор считают одной из лучших в фильмографии артистки, а сама Евгения называет Быкова своим "крестным отцом в кино".

В 1970-е и 1980-е годы актриса довольно активно снималась в кино. Всесоюзную любовь ей принесла роль Принцессы в "Обыкновенном чуде". При этом изначально Марк Захаров не видел Симонову в этом образе. На роль претендовали Лариса Удовиченко, Марина Яковлева, Вера Глаголева, Евгения Глушенко. Выбору в пользу Симоновой поспособствовал оператор Николай Немоляев — брат актрисы Светланы Немоляевой, которая была приятельницей и коллегой Евгении в Театре Маяковского. Он так красиво поймал Симонову в кадре, что режиссер не смог устоять.

«Широкая масса зрителей помнит меня по ранним картинам, так как я рано начала и, в общем-то, рано закончила активно сниматься. Когда мне исполнилось 30 лет, и, казалось бы, уже появился какой-то опыт <...> в кино уже начался спад. Это были 90-е годы, когда все обрушилось, и я не "вписалась" в новый контекст».

Среди любопытных, но не таких популярных фильмов с участием Евгении Симоновой — показанный на Венецианском кинофестивале "Рассказ неизвестного человека" (Витаутас Жалакявичюс, 1981) по Чехову; "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского" (Александр Зархи, 1980) — картина, в которой актриса сыграла жену писателя Анну Сниткину, тоже участвовала в программах многих международных кинофестивалей; драма Андрея Эшпая "Событие" (2008), получившая приз на ММКФ.

С начала 2000-х годов Евгения Симонова иногда снимается в сериалах. Среди наиболее заметных проектов, в которых она участвовала, — "Дети Арбата" (2004), "Дело гастронома №1" (2011), "Метод" (2015 — н.в.), "Анатомия убийства" (2018–2022), "Тайны госпожи Кирсановой" (2018), "Скажи правду" (2019).

В последние годы Евгения Павловна снимается в сериалах для онлайн-кинотеатров — "Пищеблок", "Медиатор", "Я знаю, кто тебя убил", "Последний богатырь. Наследие" и других.

Личная жизнь

В 1975 году Евгения Симонова вышла замуж за актера Александра Кайдановского. Брак длился пять лет, за это время у артистов родилась дочь Зоя, которая пошла по стопам родителей и уже много лет служит в Театре Маяковского.

В начале 1980-х Симонова около года была замужем за актером Дмитрием Полонским.

Со своим третьим мужем — режиссером Андреем Эшпаем — Евгения Павловна познакомилась с 1983 году. Пара вместе с 1984 года и до сих пор. В 1986-м у них родилась дочь Мария, которая стала пианисткой.

Еще у Симоновой есть приемная дочь Дарья. Актриса оформила опеку над девочкой в 1990 году после смерти своей подруги, актрисы Людмилы Коршаковой.

В начале 2020-х стало известно, что Евгения Симонова перенесла сложную операцию на легких и победила онкологию. От болезни актриса страдала на протяжении нескольких лет, но продолжала играть в театре и сниматься в кино.

"Всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему. Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна", — говорила в интервью актриса.

Сегодня Евгения Симонова сохраняет оптимизм, продолжает заниматься творчеством и появляется на светских мероприятиях.

Дарья Шаталова