Дубакина рассказала, какой была Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

Серии из культового сериала «Моя прекрасная няня» до сих пор будоражат сердца зрителей. За кулисами любимого ситкома скрывали удивительные истории, о которых зрители даже не догадывались. Спустя годы Екатерина Дубакина, которая исполнила роль дочери известного продюсера, решила рассказать малоизвестные детали работы с Анастасией Заворотнюк.

По сюжету, няня Вика была для Маши Шаталиной подругой, наставницей и защитницей. Казалось, что между ними завязалась крепкая дружба. Но в реальность была иной. Заворотнюк тщательно соблюдала границы. Актриса давала юной коллеге ценные советы, но исключительно на тему работы. В интервью Светлане Баласанян Дубакина рассказала, что они не общались вне работы. Для всех своих старших коллег она была «девочкой со съемок», с которой держали дистанцию.

«Было бы странно, если взрослый человек переписывался с подростками», — считает актриса.

После завершения съемок проекта пути всех актеров разошлись, но воспоминания о совместной работе остались только положительные. Для Дубакиной это было большим и важным жизненным опытом. На съемках Заворотнюк демонстрировала удивительную профессиональную дисциплину. У нее не было звездной болезни. Анастасия не считала, что Земля крутиться вокруг нее. Никаких капризов и фраз: «Я устала, мне неудобно». Актриса знала цену своему успеху, была готова к дублям и открыта к замечаниям режиссера. Исполнительница роли Маши Шаталиной научилась от звездной няни многим тонкостям игры.

«У нее была большая нагрузка. Настя всегда была в состоянии готовности, всегда слушала режиссера. У нее не было нерабочего состояния. Она всегда старалась все объяснить», — вспоминает с теплом Екатерина.

Напомним, Заворотнюк ушла из жизни год назад, оставив после себя только яркие роли. Для поклонников работы актрисы останутся в памяти навсегда. А многие коллеги с теплом и любовью отзываются о ней, благодарят судьбу, что им посчастливилось с ней работать. Сейчас у актрисы подрастает дочь Мила, а старшая наследница недавно стала мамой. В социальных сетях Анна делится эмоциями от материнства и рассказывает некоторые интересные детали о малыше, которого назвали Марсель. Мальчик родился за день до дня рождения Анастасии.