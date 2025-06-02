Как сложилась судьба звезды «Весны на Заречной улице» Нины Ивановой

Звезда фильма «Весна за Заречной улице» Нина Иванова ярко заявила о себе в начале карьеры, но так же резко в ее жизни все рухнуло. Актриса ушла из кино и не обрела семейное счастье и умерла в одиночестве. О том, как сложилась судьба артистки, пишет Экспресс газета.

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В 1956 году на советские экраны вышел фильм «Весна на Заречной улице», принесший Нине Ивановой известность. На съемках картины актриса познакомилась с оператором Радомиром Василевским, и между ними вспыхнул роман. Ради девушки он даже бросил жену с маленьким ребенком. Позднее пара поженилась и переехала в Одессу, но семейное счастье омрачало лишь отсутствие детей. По слухам, именно это стало причиной развода супругов. Некоторые поговаривали, что они расстались из-за измен.

После болезненного разрыва артистка сосредоточилась на карьере, но так и не достигла былого успеха. Тогда Нина Иванова попробовала себя в качестве режиссера: работала над выпусками юмористического киножурнала «Ералаш». Осознав безысходность ситуации, актриса решила сменить профессию и стала медсестрой в одной из московских больниц. Помимо карьеры, она также не смогла устроить личную жизнь, а о прошлом вспоминать не любила.

«Я не хочу возвращаться в прошлое. Из кино ушла, потому что кино перестали снимать. <…> Актрису должны запомнить молодой», — заявляла Нина Иванова.

У знаменитости не было детей, и она была очень привязана к своим сестрам и племянникам. Похоронив сестер, Нина Иванова стала отшельницей и, как вспоминали соседи, выходила из дома «только к почтовому ящику» и никого к себе не подпускала: «Каждого встречного она провожала злым подозрительным взглядом». Под конец жизни артистка осталась совсем одна, а родственники о ней не вспоминали.

Умирала звезда «Весны на Заречной улице» также одна. Нину Иванову госпитализировали с бронхитом, но она отпросилась из больницы на выходные и скончалась 1 декабря 2020 года от острой сердечной недостаточности, ей было 86 лет.

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