Умер актер из «Подпольной империи» и «Сорвиголовы» Девин Ли Харджес

Ушел из жизни Девин Ли Харджес, американский актер кино, театра и сериалов.

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В июле ему могло бы исполниться 42 года.

Харджес, известный, в частности, по шоу "Подпольная империя" и "Сорвиголова", умер в госпитале в Нью-Йорке от рака, о котором узнал чуть больше трех месяцев назад. Об этом пишет THR.

Девин Ли Харджес родился в 1983 году в Техасе. В колледже изучал актерское мастерство. Переехав в Нью-Йорк, участвовал во внебродвейских постановках, на экране дебютировал в студенческих картинах.

Фильмография, начиная с конца нулевых, - около двух десятков проектов, среди которых "Голубая кровь", "Мальчик лета", "Элементарно", "Оранжевый - хит сезона", "Готэм", "Льюис и Кларк", "ФБР", "За пропастью во ржи" и другие. Последнее появление - в сериале "Манифест".