В возрасте 42 лет умер актёр сериалов «Готэм» и «Оранжевый — хит сезона»: трагические подробности

В возрасте 42 лет ушёл из жизни Девин Харджес, известный благодаря сериалам «Сорвиголова», «Готэм», «Оранжевый — хит сезона» и «Подпольная империя». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей актёра. Причиной смерти стал рак — онкологию знаменитости диагностировали зимой.

«Он был артистом большой убеждённости, который никогда не отдавался менее чем на сто процентов любой роли, за которую брался», — высказался представитель Харджеса.

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Харджес родился в 1983 году в Техасе. Свою карьеру Девин начинал в театре в Нью-Йорке. После ухода на телевидение он успел сняться более чем в 20 проектах.

Ранее стало известно о смерти звезды «Отчаянных домохозяек». Валери Махаффей скончалась в возрасте 71 года.

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