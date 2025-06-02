Мигель Эрран – яркий пример того, как судьба может круто повернуться.

В юности он был трудным подростком: часто прогуливал школу, гулял ночами с друзьями и был уверен, что не доживет до 30 лет. Все изменилось в одну из таких ночных прогулок – Мигель случайно встретил испанского режиссера Даниэля Гусмана, который как раз искал актера для своего нового фильма.

Сколько лет было актерам «Счастливы вместе» на самом деле

Юноша сразу привлек внимание типажом и харизмой. Режиссер предложил ему пройти пробы – и не прогадал. Мигель получил главную роль в фильме «В обмен на ничего» и позже был награжден престижной премией Goya в категории «Лучший актерский дебют».

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.