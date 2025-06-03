Коби Смолдерс сыграет в четвертом сезоне «Линкольн для адвоката»

По данным издания Deadline, актриса Коби Смолдерс, получившая известность благодаря роли Марии Хилл в киновселенной Marvel, сыграет в четвёртом сезоне сериала «Линкольн для адвоката».

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Источники Deadline сообщают, что она сыграет Эллисон, важную героиню, связанную с Микки Халлером, образ которого повторит актёр Мануэль Гарсия-Рульфо. Микки — блестящий адвокат из Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его любимая машина «Линкольн».

Создателем сериала стал Дэвид Э. Келли, работавший над шоу «Презумпция невиновности», а обязанности шоураннеров исполнят Тед Хамфри («Хорошая жена») и Дейлин Родригез («Обмани меня»).