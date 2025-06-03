Ушла из жизни актриса, модель и певица Джоэнн Гилберт

Скончалась Джоэнн Гилберт, американская актриса кино, театра и сериалов, певица и модель.

© Российская Газета

В июле ей могло бы исполниться 93 года - Гилберт родилась в Чикаго в 1932-м.

Как пишет THR, артистка умерла еще 16 апреля - в Лос-Анджелесе, но известно об этом стало лишь сейчас.

Гилберт родилась в семье Рэя Гилберта, композитора, лауреата премии "Оскар" в номинации "Лучшая песня" (за трек Zip-a-Dee-Doo-Dah).

Начале 1950-х актриса подписала контракт с Paramount, до того построив карьеру модели в Нью-Йорке и певицы в голливудском клубе.

На ее экранном счету - около трех десятков фильмов, сериалов и телешоу: "Красные подвязки", "Великий человек", оригинальные "Перри Мейсон" и "За гранью возможного", "Бронко".