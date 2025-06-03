Умерла звезда «‎Доктора Кто»‎

Ушел из жизни Уолтер Прентис Хэнкок, британский актер кино и ТВ, в первую очередь известный по работе в многочисленных сериалах. В мае артисту исполнилось 83 года.

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Прентис родился в Глазго, Шотландия, сниматься начал в 1960-х, экранный послужной список - более семидесяти проектов.

О кончине исполнителя сообщается на сайте, посвященном франшизе "Доктор Кто" - в разное время Хэнкок сыграл в сериале четыре разные роли.

По данным ресурса, артист мирно отошел в госпитале в окружении семьи 30 мая. Причина смерти не называется.

Уолтер Прентис Хэнкок изначально изучал архитектуру, но быстро переключился на театр. Как актер дебютировал на сцене. Окончил лондонский Колледж драмы.

Одна из самых заметных работ артиста на ТВ - значимый британский сайфай-сериал 1970-х "Космос: 1999" (Пол Морроу). Плюс - "Последний из могикан" (сериал 1971-го), "Защитники", "Новые Мстители", "Профессионалы", "Сквозь черную дыру", "Чисто английское убийство", "Чужестранка".

Бывшая жена - кастинг-директор Энн Филден. Помимо прочего, это она подобрала Мадонну для "Шанхайского сюрприза" Джима Годдара. Проект с большим треском провалился в прокате, а Мадонна стала лидером "Золотой малины", получив постыдную ягоду в категории "Худшая женская роль".