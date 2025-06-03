Ник Фрост рассказал о подготовке к роли Хагрида в сериале «Гарри Поттер»

Британский актёр Ник Фрост рассказал о подготовке к роли Рубеуса Хагрида в сериале «Гарри Поттер». Звезда «Типа крутых легавых» заявил, что не собирается копировать актёрскую игру Робби Колтрейна, который воплощал персонажа в киносаге с Дэниелом Рэдклиффом.

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Вместо этого Фрост попытается показать нюансы своего персонажа, не отходя при этом от канона.

Я собираюсь показать персонажа в несколько другом стиле, но не «по-другому». В этом плане вы должны уважать первоисточник, но при этом у вас есть свобода для изменений в мелочах. Я считаю Хагрида прекрасным, потерянным, жестоким, забавным и тёплым ребёнком. Красота сериала заключается в том, что у меня на это будет целый сезон, и я очень жду этого момента.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а сама Джоан Роулинг выступит консультантом и продюсером шоу.