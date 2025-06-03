После выхода последнего фильма о Гарри Поттере жизни главных актеров изменились навсегда – но не у всех в лучшую сторону.

Дэниел Рэдклифф старался уйти от амплуа «мальчика с шрамом» и снимался в независимых проектах, в том числе в странноватой ленте «Человек – швейцарский нож». Сейчас он активно работает в театре и кино. Руперт Гринт признавался, что после роли Рона почувствовал растерянность. Он снялся в нескольких фильмах и даже появился в клипе Эда Ширана.

Эмма Уотсон, как и ее героиня Гермиона, сделала ставку на образование. Она окончила Оксфорд, занялась активизмом и построила успешную карьеру актрисы.

История актера, который стал звездой случайно

А вот Джейми Уайлетт, сыгравший Винсента Крэбба, после участия в уличных беспорядках был осужден и больше в кино не снимался.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.