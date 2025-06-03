Австрийская газета проверит якобы фейковое интервью с Клинтом Иствудом

Австрийская газета Kurier проводит проверку выпущенного интервью с голливудским актером и режиссером Клинтом Иствудом после его обвинений в том, что материал фейковый. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В настоящее время редакция Kurier расследует этот вопрос, что займёт некоторое время, учитывая разницу во времени с США», — говорится в опубликованном пояснении к вышедшему интервью.

Кроме того, в издании пообещали прокомментировать ситуацию по окончании расследования.

Напомним, сам Клинт Иствуд ранее заявил изданию Deadline, что опубликованное в австрийской газете в пятницу интервью с ним полностью фальшивое.

На данный момент сам материал по-прежнему доступен к прочтению. В нем Иствуд якобы рассказывает о своей карьере и о том, откуда в нем столько энергии и мотивации для продолжения работы в таком возрасте.

31 мая Клинт Иствуд отметил свой очередной юбилей — режиссеру и актеру исполнилось 95 лет. В материале «Газета.Ru» — о 10 лучших проектах в карьере Иствуда.