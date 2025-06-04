Мартин Скорсезе рассказал, почему перестал смотреть фильмы

Знаменитый американский кинокритик Питер Трэверс опубликовал новую колонку в своём блоге, посвящённую Мартину Скорсезе. Выяснилось, что знаменитый постановщик «Отступников», «Славных парней» и многих других боевиков перестал смотреть фильмы в кинотеатрах, хотя ранее выступал за театральный метод просмотра кино.

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Оказалось, что Скорсезе не брал свои слова назад — смотреть фильмы ему мешают остальные зрители в зале.

Я спросил маэстро, почему он больше не смотрит фильмы в кинотеатрах. Он ответил мне, что всё дело в зрителях: они болтают телефону во время фильма, громко открывают напитки и закуски и поддерживают высокий уровень шума, перебивая даже актёров. «Да ладно тебе, Мартин, — сказал я. — Мы тоже не могли держать рот на замке, когда мы были детьми». Его глаза потемнели. «Да, может быть, но мы обсуждали фильм и его детали, а не всё остальное».

С недавних пор Мартин Скорсезе смотрит фильмы у себя дома в Нью-Йорке, где у постановщика есть специально оборудованный домашний кинотеатр с постерами и уютной атмосферой. Вернётся ли культовый режиссёр к просмотру фильмов в кинотеатрах, неизвестно.