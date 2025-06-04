Умерла киновед Наталья Милосердова

Член Союза кинематографистов России, киновед и сценарист Наталья Милосердова умерла 1 июня на 74-м году жизни. Как сообщается на сайте Союза кинематографистов, Милосердова долгое время тяжело болела.

"На 74-м году жизни после тяжелой болезни ушла из жизни наша коллега - член Союза кинематографистов России, киновед, сценарист, много лет проработавшая старшим научным сотрудником НИИ киноискусства, Наталья Федоровна Милосердова (1951-2025). Ее не стало 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

О дате и месте похорон не сообщается.

На сайте Союза кинематографистов отмечается, что Наталья Милосердова была авторитетным членом киносообщества и искренним, отзывчивым человеком.

"Последние годы Наталья сотрудничала с Музеем кино, кинофестивалем "Лучезарный ангел", была активным членом Гильдии киноведов и кинокритиков СК России, активно отстаивала достойные фильмы на нашу профессиональную премию. <…> Наташа была верующим человеком. Вечная ей память. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Натальи Милосердовой", - указано в сообщении.

Наталья Милосердова - киновед, историк кино. Старший научный сотрудник ВНИИК. Исследователь наследия Маргариты Барской. Один из авторов книги "Страницы истории отечественного кино", "Российский иллюзион" и многих других.