Дакота Джонсон рассказала о любви Педро Паскаля к ее гардеробу

Американская актриса и модель Дакота Джонсон рассказала о любви чилийско-американского актера Педро Паскаля к ее гардеробу. Соответствующее интервью появилось на Джимми Фэллоном.

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Во время эфира ведущий показал звезде «50 оттенков серого» фото с премьеры фильма «Материалистка», на котором она была запечатлена вместе с Паскалем.

«Это мой свитер», — заявила она, указав на коллегу.

По словам Джонсон, Паскаль часто одалживает у нее одежду.

«Он всегда одет неприлично. Ну, я имею в виду, что он в футболке, а на улице холодно. А не в том смысле, что он забыл штаны», — объяснила знаменитость.

Ранее Джонсон пошутила над Джимми Фэллоном, который разглядывал ее декольте во время шоу.