Актриса Елена Мелентьева рассказала о первых пробах и сериале «Второй брак»

Экс-омичка и звезда российских комедийных сериалов Елена Мелентьева рассказала "Омск Здесь", как пышные формы могут открыть дорогу в кино, почему важно устраивать гигиену мозга и как в 2000-х в Омске гремели её вечеринки.

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С 16 июня на телеканале ТНТ выходит новый сериал-скетчком "Второй брак" (16+) с Юлией Топольницкой и Антоном Богдановым в главных ролях. В съёмках приняла участие и бывшая омичка - актриса Елена Мелентьева. Сериал рассказывает историю Арины и Бори. У обоих за плечами первые браки. И ситуация "первый блин комом" как раз про них. Ссоры, недомолвки, невысказанные обиды, желание угодить и казаться правильными осталось в прошлом. Вместе они решили попытать счастье и создать новую семью. Здесь нет места фальши и напряжению: они не борются за любовь в браке, а точно знают, что в их семье всё взаимно.

В скетчкоме Елена Мелентьева играет мать главной героини Арины, роль которой досталась Юлии Топольницкой. Елена не только исполняет характерные роли в российских комедиях, но также несколько раз принимала участие в шоу "Голос" и является моделью плюс-сайз. Нам удалось пообщаться с актрисой и узнать: как покорить театральную Москву с одной вокзальной аудиозаписью, получить роль в мюзикле, стать одним из лидеров российской индустрии плюс-сайз и не терять веры в свою мечту, даже если тебе тысячу раз сказали "нет".

- Елена, вы родились и выросли в Омске. Какие воспоминания у вас сохранились об этом городе?

- Да, я родилась в Омске и жила в самом центре города, в районе остановки "Голубой огонёк" до 2005 года. Потом я рискнула и переехала в столицу. Омск для меня - моя родина, место, где я росла и творчески развивалась. Пела я с раннего возраста. В 6 лет начала заниматься в вокальной студии "Перепёлочка" в доме творчества около бывшего магазина "Восход". В моих воспоминаниях - люди, которые первыми поверили в мой талант и поддержали. Их очень много, всех перечислять поимённо не буду. Но знайте, мои дорогие учителя и мастера, я не сдалась, не сбилась с творческого пути и продолжаю по нему идти. И ваша вера в меня оказалась не напрасной!

- Какие испытания для вас подготовила Москва? Не оказалась ли она к вам несправедлива?

- Я благодарю Москву за те непростые испытания, которые она мне подарила. Я приехала с билетом в один конец, двумя сумками вещей и рюкзаком, а в кошельке было 10 тысяч рублей. Из портфолио - одна вокзальная аудиозапись. Её мне подарил мой "вокальный папа", популярный омский певец Алексей Гализдра. И ещё с собой - пара студийных фотографий.

С этим комплектом я начала предлагать свои услуги в качестве певицы и ведущей московским ивент-агентствам и через три месяца получила свой первый заказ. Меня пригласили спеть на частном мероприятии в Подмосковье - так я заработала свои первые 200 долларов (по курсу того времени это 6 тысяч рублей). Эта цифра казалась огромной! К слову, первые три месяца мне пришлось работать продавцом-консультантом в магазине рядом с домом. Платили 500 рублей за 13 часов работы, и ещё я пела в кафе в парке на "Динамо". Там зарабатывала около 1000 рублей за четыре вокальных сета. Вот такой старт. Кстати, 20 мая 2025 года было 20 лет, как я приехала в Москву.

- Всегда ли вы мечтали об актёрской карьере или это был неожиданный шаг, изменивший вашу жизнь?

- С самого детства я была очень артистичной. И всегда знала, что буду артисткой. Сначала позиционировала себя как певицу и ведущую семейных и клубных мероприятий. В омских клубах я начала работать очень рано. Мы создавали крутые вечеринки и эпатажные образы. Нет ни одного клуба или топового ресторана того времени, где бы я не организовывала яркие мероприятия. Однажды к нам в Омск с гастролями приехал мюзикл "Метро", и я влюбилась в этот жанр. Но после переезда в столицу я не сразу начала штурмовать мюзикловые кастинги. Только в 2011 году, после моего участия в одном из вокальных телевизионных конкурсов в другой стране, я дала себе внутренне добро и пробовалась на роль Урсулы в мюзикл "Русалочка". Кастинг я с треском провалила... А чтобы получить одну из главных ролей в "Золушке", на мой взгляд, в лучшей мюзикловой компании нашей страны, мне понадобилось пять лет.

За эти года я получила ещё одну профессию и стала "актрисой театра и кино". По возрасту я не проходила в так называемую театральную пятёрку вузов, поэтому пошла учиться в одну из лучших частных школ. Меня взял на основной курс Герман Петрович Сидаков. Каждый год я ходила на кастинги, анализировала, чему ещё я должна научиться, чтобы стать универсальной боевой творческой единицей. В итоге меня взяли принципалом (это артисты, исполняющие главные роли, не ансамбль) на роль Шарлотты, сестрицы Золушки. Это был интересный и очень непростой опыт. Но после участия в проекте я поняла, что не готова дарить всю жизнь только мюзиклам и способна на нечто большее. И начала активнее стучаться в двери мира сериалов и кино. На сегодняшний день у меня получилось наработать неплохую фильмографию. Более 150 картин с моим участием. Я считаю, это неплохой результат.

- Какой совет бы дали тем, кто сейчас решает пойти по такому же пути? Какой бы тогда сами себе дали совет?

- Не люблю давать советы, но скажу. У каждого человека свой путь, но если вы сомневаетесь, то не идите в творчество. Там место только позитивным и бесстрашным. А себе, если бы я могла, в начале пути сказала бы: "Лена, не тяни и не теряй время. Пришла идея в голову - срок реализации 3 дня. Меньше думай, больше делай! Ничего не бойся, верь в себя, и ты обязательно взойдёшь и осилишь свой актёрский Эверест!"

- Как вы опишете свой актёрский путь? Часто ли вам говорили "нет"?

- "Нет" на пробах или кастингах - это нормально. Не все это умеют принять. У меня были тысячи "нет", даже не сотни. Из 10 проб в сезон два-три утверждения в проект - это очень хороший результат. Самое сложное - научиться ждать и не сойти с ума, качаясь на эмоциональных качелях.

- Помните свои первые пробы, первый спектакль, фильм? Какими они были? Может, вспомните какой-то случай, который остался в памяти?

- Первые очные пробы и роль были, как и у многих, в сериале "Прокурорская проверка" (16+). Туда было достаточно просто попасть, информация о кастингах была не закрыта. И такие проекты хороши для того, чтобы набраться опыта на съёмочной площадке. В 2010-м году меня утвердили на одну из ролей в сериал "Зайцев+1" (16+). Из более серьёзных работ помню "Интерны" (16+) и мою шикарную повариху. Гениальный режиссёр Радда Новикова разбудила во мне комедийный талант. С ней же позже я работала в сериале "Два отца, два сына" (16+). Моим первым супермедийным партнёром в кадре стал Дмитрий Владимирович Нагиев. Он, конечно, потрясающий мужчина, партнёр и артист. Из спектаклей мне запомнилась роль Белладонны в "Фунтике". Яркая и очень многослойная роль.

- Вы используете в своих постах хештеги #пышнаяактриса #актрисатолстушка. А были ли у вас комплексы по поводу внешности? Сталкивались ли вы с тем, что не получали из-за своей фигуры какие-то роли или, наоборот, именно она помогала в карьере? Что вам помогло полюбить себя и обрести независимость от чужого мнения?

- Я никогда не стеснялась своей фактуры. Хейтеры, которые пытаются на это давить, просто не понимают, что перекладывают свои комплексы. Я с детства была пампушкой. И просто не знаю, что такое жить в "стандартном" теле. В работе моя фактура - неоспоримый плюс. Актрис стандартной фактуры тысячи, а таких, как я, можно пересчитать по пальцам. Плюс - моя универсальность в навыках и умениях помогает держаться в топе пышных актрис нашей страны.

Я являюсь одним из лидеров российской индустрии плюс-сайз и своим творчеством дарю веру и любовь к себе многим нестандартным девушкам. Это одна из моих миссий. Для того чтобы чувствовать себя ещё более уверенно и держать хорошие позиции, я уже более пяти лет прохожу еженедельные сессии с моим психотерапевтом. Рекомендую всем такую гигиену мозга. Тогда чужое мнение станет последним, что будет вас волновать.

- Что помогает вам держать эмоциональный тонус и излучать позитив?

- Я считаю, что мы все своего рода проводники. И мне важно излучать в мир добрую энергию, позитивно мыслить и дарить людям радость.

- О какой роли мечтаете?

- Я мечтаю о главной роли в кино. Хочу, чтобы меня утвердили в большой, качественный, долгий комедийный сериал, в котором бы моя героиня была очень подробно и интересно прописана. Однако нужно трезво оценивать свои шансы, и, конечно, я понимаю, что актрисы с моей фактурой чаще всего играют максимум роли второго плана, например, подругу главной героини. Но я с детства мечтаю по-крупному и просто знаю, что это обязательно случится. Так же, как я знала с самого раннего возраста, что буду артисткой и жить в Москве.

- Елена, скоро зрители увидят вас в скетчкоме ТНТ "Второй брак" (16+), в котором молодую семейную пару играют звезда "Реальных пацанов" (16+) Антон Богданов и актриса и комик Юлия Топольницкая. Это ваш первый опыт работы с данными актёрами? Расскажите о ваших совместных съёмках?

- Да, я сама с нетерпением жду выхода этого проекта. В нём я сыграю мать героини Юлии Топольницкой. С Юлей вместе я работала впервые. Она оказалась потрясающей девушкой, с отличным чувством юмора и очень удобным и комфортным партнёром в кадре. С Антоном Богдановым совместных сцен в этом проекте не было, но я уже работала с ним ранее - играла Маму Шрека в фильме Антона "Нормальный только я" (12+).

- Поделитесь моментами со съёмочной площадки: всё ли удавалось снимать с первого дубля или, возможно, были какие-то курьёзные случаи?

- Эти съёмки мне запомнились очень хорошей командой. Все чётко спланировано и организовано. Плюс - шикарный кастинг, который отобрал на роли суперпрофессионалов. Не было никаких технических накладок, переработок. Снимали быстро и без неожиданных ситуаций. Поэтому каких-то курьёзных случаев во время съёмок я припомнить не могу.

- Почему бы посоветовали посмотреть скетчком "Второй брак"?

- Второй брак - чаще всего более осознанный шаг двух уже созревших и состоявшихся людей. Они прошли свои внутренние трансформации, точнее сформировали свою картину мира, и чаще всего вторые браки более крепкие. Вдруг кто-то до сих пор одинок и боится поверить во второй раз? А наша картина, может быть, подарит этому человеку желание прожить свою жизнь более счастливо? Это было бы просто чудесно!