Артем Ткаченко рассказал о самой знаковой роли

Артем Ткаченко – один из немногих отечественных актеров, про которого сложно сказать, в каком именно амплуа он хорош, ведь за свою карьеру он воплотил десятки самых разных героев: комедийных и драматических, с тяжелой судьбой и с легким характером. Популярность пришла к нему еще в 2006 году с выходом фильма «Меченосец» Филиппа Янковского. После этого проекта зрители и режиссеры стали говорить о появлении новой звезды в российском кинематографе.

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На сегодняшний день в фильмографии Ткаченко «Гоголь. Начало», «Эбигейл», «Золото Умальты», «Командир», «Клиника счастья», «Убить Риту» и многие другие киноленты. Также, хоть и редко, он участвует в театральных постановках. Сейчас Артем задействован в спектакле «Голова Джармуша». Он признался — заинтересовать его непросто, но у режиссера Михаила Водзуми это получилось. Портал «Страсти» пообщался с артистом и узнал, почему Ткаченко решил присоединиться к проекту, как, по его мнению, изменилось российское кино, почему он не хочет, чтобы дети становились актерами, и отвечает ли поклонницам в социальных сетях.

— Вы играете одну из главных ролей в новом спектакле «Голова Джармуша». Расскажите немного о сюжете и вашем персонаже, а то анонс показался нам довольно запутанным.

— Начнем с того, что это две совершенно разные пьесы - Константина Стешика «Голова» и Кристины Гришиной «Мы смотрели Джармуша», и между собой они никак не связаны. А связал их наш режиссер Михаил Водзуми. Как именно – могу сказать только то, что первая пьеса является ключом ко второй. По ходу действия становится понятно, почему этот герой из первой пьесы такой, какой он есть, и вообще имеет право на существование. Но опять же, это по задумке нашего режиссера, повторю. Это такие довольно абсурдистские пьесы. Вторую, наверное, можно назвать комедией, как принято сейчас говорить - драмеди. Сюжет второй складывается таким образом, что друг приносит своему приятелю живую голову в сумке. И мы наблюдаем за тем, как герои пытаются с этой ситуацией разобраться, понять: что это, откуда и как с этим справляться? То есть герои поставлены в небанальную ситуацию, с одной стороны, комичную и абсурдную, а с другой стороны — в глубоком смысле ужасную. Первая пьеса, чтобы не раскрывать всех карт, расскажу лишь, что рассчитана на двух героев. Главный персонаж приходит на прием к психологу, и дальше довольно интересно закручивается сюжет. Мы понимаем, что это не просто клиент. И в какой-то момент становится ясно, что герои меняются ролями. А к чему же это все приходит, зритель увидит.

— Чем вас привлек этот спектакль? Почему решили в нем поучаствовать?

— Надо сказать, что здесь интересен сам факт того, как я вообще попал в этот спектакль. Дело в том, что роль в первой пьесе предложили Кате, моей жене. И она сидела, читала ее и говорила, что очень интересная пьеса, небанальная, похожая на какую-то сцену из фильма. Она попросила меня прочитать, чтобы услышать мое мнение. Сама пьеса коротенькая, можно быстро прочесть за 10 минут. Я прочел и был приятно удивлен, сказал: «Здорово, слушай, Катя, а спроси, может быть, там кто-то нужен в актерский состав, потому что мне тоже было бы интересно принять участие в таком проекте. Тем более, если ты там играешь. В кино мы неоднократно снимались вместе, в театре играли спектакль «Мизантроп». Мне было бы интересно попробовать вместе с супругой, и таким образом я пришел в этот спектакль, узнал, что, оказывается, герой первой пьесы – он же герой и во второй пьесе тоже. Для меня это стало сюрпризом.

— Как вы в принципе подходите к подбору проектов, есть ли какие-то критерии?

— В первую очередь просто должен понравиться материал. Это самый главный критерий. Режиссер, команда, партнеры — это все, скорее, сопутствующие вещи. Потом есть огромное количество режиссеров талантливых, более известных или менее, молодых, начинающих. Меня сложно назвать театральным актером. Поэтому я даже не рассматривал никогда работу с Мишей, никогда не работал с этой продюсерской компанией. Но интересно, что мы играем в составе, где большая часть — это бывшие студенты Щепкинского театрального училища: Вася Зотов, Миша Парыгин, Софья Реснянская. Так совпало, что мы все одной школы и играем в одном спектакле.

— Важно ли при выборе проекта с кем вам предстоит играть на одной сцене или в одном фильме? Может, есть актеры или режиссеры, с которыми ни за что не стали бы сотрудничать?

— По поводу режиссеров и актеров, с которыми я никогда ни за что не стал бы сотрудничать... Не знаю. Возможно, такие есть. Хотя, честно говоря, я не могу припомнить, чтобы у меня были огромные разногласия с людьми творческой профессии и что я бы категорически отказался с ними сотрудничать. Чтобы отказаться, надо сначала попробовать, наверное. На своем актерском пути я не встречал таких людей, чтобы принимать категоричные решения.

— Для вас играть в театре сложнее, чем сниматься в кино? Что вы больше предпочитаете и почему?

— Я не могу сказать, сложнее играть в театре или проще. Все зависит от материала. Данный спектакль — это не классический драматический русский театр, способ существования там приближен к кино. И поэтому это чем-то похоже на то, чем я занимаюсь более профессионально всю свою жизнь. Ну, наверное, предпочитаю я больше кино, потому что там все-таки чувствую себя более уверенно и свободно. И, надо сказать, в кино предложений поступает больше и выбор больше. А те предложения, которые я получаю театральные, в основном это антрепризы — не очень интересные, порой пошлые, натянутые. Поэтому я отказываюсь от них. И вот, наконец, пришло то, что действительно меня заинтересовало. Теперь работаем.

— Вы как-то признались, что хотели бы видеть больше эротики в театре. А в принципе театр с таким совместим? Сами бы хотели сыграть в каком-нибудь экспериментальном спектакле, например, Константина Богомолова?

— Не знаю, где вы услышали, что я хотел бы видеть в театре больше эротики. Прямо самому хотелось бы почитать. Мне кажется, вы это придумали. Сыграть в спектакле Богомолова — да. Я их люблю. Я, конечно, не все их смотрел. Но они действительно остроумные, необычные и смешные, циничные, трогательные, очень многослойные. Мне нравится Богомолов как театральный режиссер, и я хотел бы попробовать свои силы в его постановках.

— «Голова Джармуша» соединяет в себе элементы манги. А вы, кстати, читаете японские или иные комиксы?

— Нет, я не читаю японские комиксы. С детьми иногда смотрю аниме, потому что сейчас это очень модный тренд. Но ни с какими японскими комиксами я не знаком.

— Хотели бы в будущем сняться в фильме про супергероев, как в комиксах, или в какой-нибудь экранизации известной манги?

— Знаете, наверное, на такие вопросы можно отвечать, когда тебе 20-25 лет. А сейчас как-то странно прозвучит, если я скажу, что хотел бы сыграть Железного человека или Человека-паука. И потом для меня, знаете, герой Харрисона Форда в «Индиане Джонс» - это супергерой, который сталкивается с реальными проблемами, и его суперспособности в его мозгах (смеется). А по поводу съемок в сказке, например, — я сейчас буду сниматься в картине режиссера Василия Чигинского, называется «Волшебная лампа». Я сыграю волшебника, и у меня будут магические способности.

— Артем, большую известность вам принесла роль в фильме «Меченосец». Сейчас часто вспоминаете ту работу? С какими мыслями?

— Этот фильм сделал меня популярным, поэтому я с большой благодарностью вспоминаю о нем, также отношусь и к Сергею Сельянову, который поверил в меня, Филиппу Янковскому, который взял на эту роль. И благодарен Чулпан Хаматовой, которая была моей партнершей, и Ольге Логиновой, которая была ассистенткой по актерам, кастинг-директором в этой картине. Я недавно смотрел этот фильм на даче с друзьями, и это действительно хороший, сложный и глубокий проект.

— В фильме вы играли с Чулпан Хаматовой, которая в 2022 году уехала из страны. Как вы отреагировали на ее решение?

— А как я мог отреагировать? Никак не отреагировал. Уехала? Значит, так нужно. Это ее жизнь, ее выбор.

— По-вашему мнению, как за последние 20 лет, что вы в индустрии, изменилось российское кино? Что стало лучше, а что хуже? Что бы вы добавили в российский кинематограф?

— На мой взгляд, хуже точно ничего не стало, а стало только лучше, потому что технические возможности развиваются. Количество проектов очень сильно выросло и, так или иначе, количество перерастает в качество. Выбор материала больше, молодые и смелые сценаристы пишут интересные истории, сейчас можно играть любой жанр: и фантастику, и комедию, и детские фильмы, и боевики. Кино развивается, к этому процессу и жанру искусства в целом как-то уважительно относятся. А чего бы хотелось? Хотелось бы, наверное, в процессе поменьше экономии денег, потому что это, в свою очередь, влияет на качество и не всегда в лучшую сторону. Все пытаются снять быстрее, а быстрее, как вы понимаете, не всегда лучше. А хочется подробного и вдумчивого процесса.

— За свою карьеру вы снялись с огромным количеством актеров, а стало ли сотрудничество с кем-то для вас особенно знаковым?

— Особенно важен для меня, конечно, Юрий Николаевич Стоянов. Это великий человек, великий мастер и очень хороший старший товарищ, у которого я не устаю учиться профессии и житейской мудрости.

— Из-за напряженного рабочего графика получается уделять внимание всем детям? Я сыном Тихоном часто получается видеться? Каким он растет?

— Ну, естественно, я часто вижусь со всеми своими детьми, с которыми живу и с которыми не живу. Потому что даже с теми, с которыми не живу, я все равно, так или иначе, живу. Тихон много времени проводит в нашей семье, он общается со своими братьями. И Тихон вообще прекрасный, уже взрослый 12-летний мальчик, вдумчивый, ранимый, тонкий, красивый и внешне, и внутренне. Он моя гордость.

— Как думаете, кто-то из сыновей пойдет по вашим стопам?

— Конечно, они все хотят пойти по моим стопам. В глубине души я надеюсь, что, может быть, они передумают, потому что кому-то везет в этой профессии, а кому-то, может даже более талантливому, не везет. Это очень нестабильная профессия. Поэтому в глубине души мне не хотелось бы, чтобы дети стали актерами, но все равно выбор будет за ними.

— В Сети вас называют одним из самых красивых российских актеров. Смеем предположить, поклонниц у вас немало? Пишут любовные письма?

— Мои поклонницы очень приличные, воспитанные люди. И мне не пишут любовных писем, слава Богу, потому что я же все равно не смогу на них отвечать, будучи женатым человеком. Иногда, когда у меня что-то спрашивают в соцсетях, я отвечаю. Не обязательно поклонницам, а просто интересующимся кино людям разного возраста. Бывает, пишут совсем дети 10-летние, девчонки или юноши, а бывает, что это взрослые люди. Поэтому это скорее не про любовные письма, а про общение, потому что, конечно, людям очень интересно и важно, если вдруг отвечает человек, которого они видят по телевизору. И ничего в этом страшного нет.

— Наш портал называется «Страсти», а что является вашей страстью?