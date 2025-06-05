Сокуров сравнил атмосферу в кинотеатрах с футбольным матчем

Показы коммерческого кино чаще сопровождаются шумом, телефонными разговорами и поеданием попкорна, а на сеансы авторского кино приходит совсем другая аудитория, рассказал НСН Александр Сокуров.

Если кинопоказы серьезного кино обычно проходят в тишине, а зрители ведут себя уважительно, то атмосферу сеанса коммерческого кино можно сравнить со стадионным футбольным матчем, заявил в разговоре с НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

Режиссер Мартин Скорсезе рассказал американскому кинокритику и телеведущему Питеру Трэверсу, что разочаровался в кинотеатрах, поскольку во время сеансов посетители громко разговаривают, сидят в телефонах и заказывают закуски. При этом когда журналист напомнил режиссеру, что прежде он сам мог разговаривать во время сеанса, Скорсезе отметил, что при просмотре обсуждал детали фильма. Сокуров рассказал, что на сеансы его фильмов обычно приходит вдумчивый зритель.

«На моих фильмах зрители ведут себя прекрасно, никто не жует, ничего не пьет. В России не так давно я бывал на фильме в кинотеатре, там зрители действительно жевали и пили какие-то газированные напитки. Это общая культура кинотеатров на коммерческих фильмах, на фильмах серьезных она совсем другая. Не знаю, на какие фильмы ходит Скорсезе, уважаемый мною мастер, с которым мы хорошо знакомы. Возможно, в Америке так принято», - сказал он.

Как подчеркнул собеседник НСН, с шумным невнимательным зрителем можно столкнуться на киносеансах коммерческих фильмов, серьезное же кино обычно смотрят в тишине.

«Фильм как фильтр отбирает людей. Если вы сидите на коммерческом фильме, там все что угодно может быть - и мат, и реплики, и семечки, и газированные напитки, и телефонные звонки. Никого не стесняет даже, что иногда дети сидят в зале. На коммерческом кино, что в России, что в какой-то провинции американской, сидят люди, которые ведут себя скверно, как на футбольных матчах. Массовое зрелище есть массовое зрелище. Когда вы идете смотреть серьезное кино в российский кинотеатр, то этого практически нет. В Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в Перми, в Новосибирске вы этого не увидите. Мне кажется, что уровень зрительского поведения на серьезном некоммерческом кино во всем мире один. Приходит зритель очень уважительный, степенный», - пояснил Сокуров.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость билета в российских кинотеатрах составила в 2025 году 449,6 рубля, что на 23,9%, чем годом ранее. Как пояснил «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, это повышение стоимости для кинотеатров является вынужденной мерой, при этом ранее цена билетов не менялась на протяжении десяти лет.