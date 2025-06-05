Многие знаменитые роли в кино могли бы выглядеть совсем иначе, если бы некоторые актеры приняли предложения. Вот несколько неожиданных примеров.

Мэтт Дэймон отказался от главной роли в «Аватаре» из-за съемок в «Идентификации Борна». В результате в блокбастере снялся Сэм Уортингтон, а фильм стал одним из самых кассовых в истории.

Эмилия Кларк могла сыграть Анастейшу Стил в «50 оттенках серого», но отказалась из-за большого количества откровенных сцен. Роль досталась Дакоте Джонсон.

Джош Хартнетт не захотел участвовать в масштабной франшизе и отказался от роли Бэтмена в фильме «Бэтмен: Начало». Зато Кристиан Бейл стал одним из самых ярких исполнителей Темного рыцаря.

Что стало с актерами «Гарри Поттера» после финала киносаги

Энн Хэтэуэй сначала получила роль Тиффани в «Мой парень – псих», но из-за конфликта в расписании ее заменила Дженнифер Лоуренс – и получила за роль «Оскар». А Уилл Смит отказался сниматься в «Джанго освобожденном», посчитав сценарий слишком жестким. Вместо него в фильме блестяще сыграл Джейми Фокс.