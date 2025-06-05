Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя

На Today Show гостем стал актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов «Гарри Поттер». Он рассказал, что снова вернётся к образу волшебника, но на театральной сцене.

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Артист сыграет Драко в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которую будут показывать на сцене Бродвейского театра с 1 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года. По словам Фелтона, он счастлив вновь взять в руки волшебную палочку.

Видео доступно на YouTube-канале Gabriel Alves e Suas Músicas. Права на видео принадлежат Broadway.

Это невероятно — снова оказаться Драко Малфоем, с его культовыми платиновыми волосами. Я в восторге от того, что могу довести его историю до конца и поделиться ею с самой большой базой фанатов на свете.

Для актёра постановка станет дебютом на Бродвее. Он также рассказал, что сейчас ему 37 лет — точно такой же возраст у его персонажа в продолжении серии книг.

Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» за авторством Джоан Роулинг вышла в 2016 году. Сюжет разворачивается через 19 лет после «Даров смерти». Главные герои популярной франшизы стали родителями, которые отправляют своих детей в Хогвартс.