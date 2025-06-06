Сценарист «Мастера и Маргариты» получил награду киноведов и кинокритиков

В Доме Лосева на Арбате киноведы и кинокритики вручили премию «Белый слон» Роману Кантору за сценарий фильма «Мастер и Маргарита», написанный им совместно с американским режиссером с русскими корнями Михаилом Локшиным. По мнению экспертов Федерации киноклубов, это лучшая картина 2024 года, и ей полагается приз «Колючий еж».

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Роман родился в Находке, в Москве он с 17 лет. Окончил журфак МГУ и какое-то время жил во Франции. Профессиональным сценаристом стал в 2010 году, написав «Хорошего мальчика» в соавторстве с Михаилом Местецким. Это, как говорит Роман, — первая ступень на его профессиональном пути.

«У меня много проектов написано задолго до того, как они были сняты. Обычно пять-шесть лет проходит между написанием и съемками. Первый сериал «Мертвое озеро» я написал в 2012-м, а снят он в 2018-м. С «Эпидемией» и ее выходом на Netflix связано серьезное изменение статуса. Третий этап — «Мастер и Маргарита».

Роман написал сценарий сериала «Анна К» для Netflix по роману Льва Толстого, перенеся действие в наши дни. Два года прошло с окончания монтажа, но дальнейшая судьба фильма неизвестна.

Дважды вместе с режиссером они отказались от «Мастера и Маргариты», не понимая, как вместить роман в 2,5 часа. В итоге сценарий написали за год. О Булгакове и замысле Роман Кантор может говорить часами. Он проделал огромную работу филологического свойства, изучал не только тексты Булгакова, но и все то, что о нем было написано. На ранней стадии работы к ним подключились сотрудники музея Булгакова, «обожженные опытом взаимодействия с кинематографистами».

«Они зашли, как в чумной барак, посмотреть, что мы собой представляем, и посоветовали нам разные источники, прислали уникальный сборник документов о взаимоотношении власти и интеллигенции. Это стало основой одной из сцен в фильме. В какой-то момент у нас возникли опасения, что мы закопались в материале. Я так сильно им загорелся! Это был единственный случай, когда я изучал архивы, после чего меня словно сковало. Я понял, что не могу что-то придумывать, зная, как это было в реальности».

Текст романа он знает наизусть. Самой сложной стала знаменитая сцена на Патриарших прудах. Если бы Роман просто переложил двадцать страниц текста, то потребовалось бы 25 минут экранного времени. Пришлось уложиться в семь минут. А у Булгакова, как говорит Роман, нет ни одного случайного слова.

Был момент, когда хотели на радость продюсерам полностью отказаться от библейской линии, но, написав первую версию сценария, поняли, что это невозможно.

«В итоге мы сделали версию, где эта линия была больше, чем в фильме, — вспоминает Роман. — Миша в этом смысле очень ресурсный автор. Он может так придумать, чтобы было дорого и богато. Ради сохранения библейской линии пришлось отказаться от бала сатаны в полном масштабе. Мы должны были снимать на Мальте, но туда нас не пустили из-за ковидных ограничений. За границу в принципе было сложно выехать. В итоге снимали в Хорватии. Многие сцены потом пришлось сильно сократить. Актер Клас Банг, сыгравший Понтия Пилата, потом сказал, что никогда больше не будет в таких фильмах сниматься. Ему пришлось выучить роль на арамейском. "Ради пяти минут в фильме — это слишком", — сказал он».

Многое пришло из ранних версий романа Булгакова, а приступил он к нему в 1929 году. Он пишет про трамвай на Патриарших, а его там не было. Пришлось провести собственное исследование. Выяснилось, что павильон на Патриарших использовался как помещение, где грелись водители трамваев. Кое-кто из знатоков Москвы утверждает, что на Патриарших все-таки были временные трамвайные пути.

В фильме Воланд прибывает в достроенную Москву, согласно генплану 1935 года, которую в реальности так и не построили.

«Патриаршие пруды мы хотели сделать другими. Они какие-то сельские, от них не веет масштабом изменений, поэтому захотелось закатать их в гранит и бетон. Сцена на Патриарших снималась в Питере на Московском проспекте, который хорошо символизирует тот стиль. Он напоминает Москву, которую до конца так и построили», — говорит Роман Кантор.

Любопытно, что мы находились в зале, на стенах которого висят портреты философа Алексея Лосева в шапочке почти как у Мастера. Арт-директор Олег Ефимов рассказывает, что тайна монашества Лосева стала известна после его смерти в 1988 году, так что это шапочка не простая. У Лосева и Булгакова был общий друг, и совершенно точно, что он рассказывал Михаилу Афанасьевичу об удивительном русском Платоне, у которого собирался тайный кружок на Арбате. Как и булгаковский Мастер, Лосев написал книгу о Боге («Диалектика мифа»), ради которой пошел на крест. Он был арестован в Страстную пятницу.

Роман Кантор в ответ напомнил о судьбе Даниила Андреева, который тоже написал книгу, был в психушке и тюрьме. Сцена бала сатаны в сценарии вышла именно из мира Андреева. Понятно, что Булгаков писал в те годы, когда он был совсем молодым, но мистическая связь между ними существует.