Актер Милош Бикович диагностировал «разделение» в российском кино

Показ в кинотеатрах сказок и больших фильмов является мировым трендом, сказал Милош Бикович, указав на причины «бума» в отечественном кино.

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Звезда российского кино, сербский актер Милош Бикович рассказал спецкору НСН о жанровом разделении между кинотеатрами и онлайн-платформами.

В ходе проходящей в эти минуты в Москве церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), специальный корреспондент НСН узнала у Биковича, почему люди смотрят сказки в кинотеатрах, а триллеры - дома.

«Многие жанры переселились в интернет-пространство. Люди хотят смотреть их дома, а не в кинотеатре. В нашем кино случилось разделение: сказки и масштабные картины - в кинотеатрах, это мировой тренд, а триллеры, детективы, любовные комедии ушли в цифровое пространство», - объяснил актер.

По его мнению, большие сборы фильмов в кинотеатрах связаны со здоровой средой, где продюсерам выгодно вкладываться в контент и качество.

«Это тщательная работа профессионалов в сфере кино, была создана здоровая среда, где продюсерам выгодно вкладываться в контент и качество, и зарабатывать от сетей кинотеатров и просмотров. Это было сделано за последние 10-15 лет, бум сейчас из-за этого. Дальше ушли западные проекты, и в этом смысле освободилось пространство, которое надо заполнить. Да, не всегда количество превращается в качество, но количество нарабатывается, а из этого объема рождаются новые творцы, которые будут создавать качество», - подчеркнул Бикович.

Музыкальный продюсер и композитор Дарья Кузнецова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о сотрудничестве с актером Милошем Биковичем в рамках сериала «Дайте шоу».