Том Круз высказался о фильме «Годзилла: Минус один»

Режиссёр фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Кристофер Маккуорри и актёр Том Круз поговорили с постановщиком «Годзилла: Минус один». Они обсудили японскую картину про гигантского монстра.

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Звёзды шпионской франшизы выразили свой восторг от ленты. Круз считает, что режиссёр ленты Такаси Ямадзаки переизобрёл жанр.

Фильм очень красивый, очень человечный — он великолепен. Да, вы заново изобрели жанр. Картина идеальная и фантастическая.

«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. В 2024 году картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.