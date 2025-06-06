Добронравов ответил, будет ли сниматься в продолжении «Сватов»

Актер Федор Добронравов рассказал, будет ли сниматься в продолжении сериала «Сваты» при условии, если проект получит перезагрузку. Артиста цитирует NEWS.ru.

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По словам Добронравова, смысла снимать «Сватов» дальше нет.

«Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться», — поделился размышлениями Добронравов.

Российско-украинский сериал «Сваты» шел на ТВ с 2008 по 2021 год.

В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки 8-го сезона начнутся ближе к финалу 2022 года. Однако вскоре выяснилось, что новости оказались фейком.

В 2023 году Федор Добронравов признавался, что мог бы вернуться к роли в сериале.