Скончался актер Джордж Уэндт

Обнародована официальная причина смерти американского актера кино и телевидения Джорджа Уэндта.

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Ранее семья артиста через его агента сообщала, что Уэндт "мирно отошел во сне в своем доме" 20 мая.

Как уточнено 5 июня порталом People, ссылающимся на свидетельство о смерти артиста, предоставленное департаментом здравоохранения округа Лос-Анджелес, смерть актера наступила вследствие остановки сердца.

Отмечается, что у Уэндта были застойная сердечная недостаточность, гипертония и ишемическая болезнь сердца - согласно результатам проведенных вскрытия и экспертиз. Также у актера была терминальная стадия почечной недостаточности и ряд других недугов.

Тело артиста кремировано.

Самый известный образ Уэндта - Норм в ситкоме "Чирс", также он озвучивал этого персонажа в "Симпсонах" и "Гриффинах". Уэндт снялся в сериалах "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Байки из склепа", "Коломбо", "Мастера ужасов", "Твое милое личико отправится в ад" и множестве других экранных проектах.